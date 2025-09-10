Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Brooklyn Beckham được bố vợ tỷ phú hậu thuẫn

  • Thứ tư, 10/9/2025 09:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Brooklyn Beckham theo đuổi sự nghiệp đầu bếp khi lên kế hoạch mở nhà hàng burger tại Mỹ. Việc anh mở rộng kinh doanh ở nước ngoài gia tăng khoảng cách với gia đình tại Anh.

Theo Daily Mail, Brooklyn Beckham đang ấp ủ kế hoạch mở nhà hàng burger tại Mỹ. Động thái mới về sự nghiệp đầu bếp của cậu cả được ví như đòn giáng vào gia đình Beckham. Chưa kể, anh còn nhận được sự hậu thuẫn từ vợ Nicola Peltz và bố vợ tỷ phú Nelson Peltz.

Brooklyn Beckham anh 1

Brooklyn Beckham muốn kinh doanh nhà hàng burger tại Mỹ. Ảnh: @brooklynpeltzbeckham.

Một nguồn tin chia sẻ với The Sun: "Từ lâu, Brooklyn đã mơ ước mở một nhà hàng tại nơi anh ấy sống và điều đó đã thành hiện thực. Sau khi cho ra mắt thương hiệu Beck's Buns thuộc công ty Buster Sauce Inc mà anh sở hữu, Brooklyn đang lên kế hoạch để mở một nhà hàng".

"Thực đơn vẫn đang được lựa chọn nhưng sản phẩm sẽ là những chiếc burger chất lượng cao với nước sốt cay đặc trưng do anh sáng tạo", người này nói thêm.

Hồi tháng 1, Brooklyn Beckham có kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động công ty bằng việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Beck's Buns. Song, anh vấp phải tranh chấp bản quyền với hãng bia Beck, thuộc sở hữu của Brauerei Beck & Co.

Việc thúc đẩy kế hoạch mở nhà hàng cho thấy Brooklyn Beckham đã giải quyết ổn thỏa sóng gió kinh doanh đầu tiên.

Trước khi bén duyên với ẩm thực, Brooklyn Beckham từng làm cầu thủ bóng đá, nhiếp ảnh gia. Tháng 10/2024, anh cho ra mắt nước sốt cay Cloud 23, tên gọi được đặt theo tên chiếc áo số 23 mà David Beckham mặc khi thi đấu cho Real Madrid và LA Galaxy.

Ngoài ra, việc thiết lập kinh doanh nhà hàng tại Mỹ xa cách khỏi nước Anh phần nào phản ánh rạn nứt trong mối quan hệ giữa cậu cả và các thành viên trong gia đình Beckham. Mới đây, Brooklyn Beckham tiếp tục vắng mặt tại sự kiện gia đình, cụ thể là tiệc sinh nhật tuổi 23 của Romeo Beckham tại Anh.

Nhật Long

