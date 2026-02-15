Brooklyn Beckham đáp trả Gordon Ramsay

Sau khi Gordon Ramsay lên tiếng bình luận về mâu thuẫn trong gia đình Beckham, Brooklyn ngay lập tức hủy theo dõi vị đầu bếp nổi tiếng.

Theo Page Six, Brooklyn Beckham vừa bỏ theo dõi Gordon Ramsay trên mạng xã hội. Động thái mới của con trai cả của huyền thoại bóng đá Anh nhanh chóng thu hút sự chú ý, làm dấy lên nhiều bàn luận trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng Brooklyn đang thẳng thắn "đáp trả" sau khi vị đầu bếp nổi tiếng có những bình luận về mâu thuẫn trong gia đình Beckham. Hiện tại, Gordon Ramsay vẫn theo dõi Brooklyn trên mạng xã hội.

Một nguồn tin chia sẻ với Daily Mail rằng Brooklyn và Nicola không muốn nghe bất kỳ lời lẽ tiêu cực nào nhắm vào mình thời điểm này.

"Họ đơn giản là không muốn nghe bất cứ điều tiêu cực nào về mình. Cả hai hẳn rất ghét việc bị bàn tán trừ khi đó là những lời tung hô. Có lẽ họ không thích sự thật", người này nhận định.

Vợ chồng Brooklyn không muốn người ngoài bàn luận về mâu thuẫn gia đình. Ảnh: IGNV.

Trước đó, Gordan Ramsay đã lên tiếng bênh vực vợ chồng David Beckham, đồng thời chỉ trích Brooklyn, cho rằng anh quá mê đắm bà xã nên mới để xảy ra rạn nứt tình cảm với gia đình ruột thịt.

"Thật khó, đúng không, khi bạn đang mê đắm? Tình yêu là mù quáng. Người ta nói vậy là có lý do. Cậu ấy rất muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Rất muốn tự tạo con đường riêng, và tôi tôn trọng điều đó ở Brooklyn. Đó là điều tốt. Nhưng hãy nhớ mình xuất thân từ đâu. Và thành thật mà nói, một ngày nào đó bạn sẽ không còn bố mẹ bên cạnh nữa, nên bạn cần hiểu điều đó", đầu bếp nổi tiếng nói.

Ramsay cũng công khai bênh vực cha mẹ của Brooklyn, cho biết Victoria đang cảm thấy buồn sau khi bị con trai tố trên mạng xã hội.