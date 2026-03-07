Thời điểm Hòa Minzy và bạn trai quân nhân cưới

Con trai Hòa Minzy là bé Bo cho biết rất yêu thương Đại uý Thăng Văn Cương. Bé mong hôn lễ của mẹ sẽ sớm diễn ra.

Trong clip được Hòa Minzy chia sẻ tối 7/3, bé Bo - con trai nữ ca sĩ - chia sẻ cảm xúc về Đại uý Thăng Văn Cương. Trong clip, khi được mẹ hỏi: “Con thấy bố Cương như thế nào”, bé Bo đáp: “May quá, câu hỏi này dễ”.

Hòa Minzy tiếp lời: “Tức là con không cần suy nghĩ hả”, con trai cô đáp: “Bố mình mà mẹ. Bố yêu thương cả nhà. Bố yêu thương con nhất. Ngày nào đi làm về bố cũng bế con. Con cũng thương bố”.

Hình ảnh đời thường của Hòa Minzy và nửa kia. Ảnh: FBNV.

Hòa Minzy tiếp tục hỏi: “Con bắt đầu cảm thấy yêu bố từ khi nào”, Bo trả lời: “Từ lúc đầu mà con mới gọi bố là bác Cương ý”. Sau đó, giọng ca sinh năm 1995 hỏi con trai có đồng ý để cô cưới Đại úy Thăng Văn Cương không, Bo trả lời “có” và hỏi thêm: “Khi nào”. Lúc này, Hòa Minzy tiết lộ kế hoạch tổ chức hôn lễ vào cuối 2027. Cô cũng đề nghị con trai giúp nâng váy trong hôn lễ nhưng đáp lại, bé Bo cho rằng 2027 là quá lâu.

Hòa Minzy công khai chuyện tình cảm với Đại úy Thăng Văn Cương thông qua bài viết vào tối 6/3. Thời điểm đó, nữ ca sĩ đăng ảnh nắm tay bạn trai.

Cô chia sẻ: “‘Trước 2 bên họ hàng, đẹp duyên sánh đôi’. Câu hát này thật hay mọi người nhỉ. Một tình yêu được bố mẹ, gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thực sự rất hạnh phúc”.

Tới 7/3, cô tiếp tục đăng bài để chia sẻ rõ hơn về chuyện tình yêu. Cụ thể, Hòa Minzy tâm sự cô rất hạnh phúc khi gia đình bạn trai đã kịp qua hỏi cưới khi ông nội cô còn sống để ông thấy cháu gái cũng được trân trọng. Hai người quen nhau từ chương trình Sao nhập ngũ năm 2022 và giấu kín chuyện tình cảm suốt nhiều năm qua.