Kim Tử Hàm cầu cứu

Kim Tử Hàm mới đây cho biết bị một kẻ thao túng, khiến cô có những hành động sai trái. Nữ ca sĩ này từng gây sốc khi cạo trọc đầu.

Tờ Sohu đưa tin nữ ca sĩ Kim Tử Hàm đăng lời bài hát chứa tín hiệu cầu cứu lên mạng xã hội và tiết lộ cô đã bị thao túng trong thời gian dài. Điều này gây ra mối lo ngại về sự an toàn cá nhân và trạng thái tinh thần của cô.

Trong bài đăng, Kim Tử Hàm tuyên bố "một kẻ giấu mặt" đã thao túng hành vi của cô suốt thời gian dài, ép buộc cô làm những "việc phi đạo đức", bao gồm hành động chặn Thái Từ Khôn cách đây không lâu. Đặc biệt, lời bài hát cô đăng tải có nội dung: "Gửi tín hiệu cầu cứu", "Giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này" hay "Đừng chết trong cô đơn".

Kim Tử Hàm từng gây sốc khi cạo trọc tóc. Ảnh: Line Today.

Tháng 1, Kim Tử Hàm đăng tải lên mạng xã hội một ảnh chụp màn hình cho thấy tài khoản của Thái Từ Khôn đã bị cô chặn, kèm theo đó là bài hát Big Liar và biểu tượng ngón tay giữa. Điều này gây ra những tranh luận gay gắt trên mạng xã hội và làm dấy lên nhiều đồn đoán. Đáp lại, công ty quản lý của Thái Từ Khôn thời điểm đó khẳng định 2 người chỉ là đồng nghiệp. Họ quen biết qua chương trình Youth With You 2 năm 2020 và không có liên lạc riêng tư nào.

Theo bài viết mới nhất của Kim Tử Hàm, có kẻ đứng sau sai khiến cô chặn tài khoản của Thái Từ Khôn và đưa ra những ám chỉ tiêu cực đến đồng nghiệp. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không tiết lộ danh tính của người bị cáo buộc là kẻ thao túng, cũng không cung cấp bất kỳ bằng chứng cụ thể nào.

Ngoài ra, Kim Tử Hàm còn tố Vương Tư Thông và Tần Lam cùng nhau mở một cơ sở thẩm mỹ nhưng không có giấy phép, sử dụng thuốc kém chất lượng. Hai người chưa lên tiếng về thông tin này.

Kim Tử Hàm, sinh năm 1999 tại Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc, từng gây chú ý khi tham gia Thanh xuân có bạn mùa 2 năm 2020 - chương trình tìm kiếm nhóm nhạc nữ. Dù không ra mắt thành công, cô tiếp tục con đường nghệ thuật và gia nhập nhóm nhạc NAME vào 18/11/2023. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô không thuận lợi như mong muốn.

Tháng 4/2025, Kim Tử Hàm thông báo rời khỏi ngành giải trí qua một bài đăng trên trang cá nhân. Cô viết: “Tôi sẽ trở lại với cuộc sống riêng và mong mọi người hiểu cho quyết định này”. Sau đó, nữ ca sĩ gây xôn xao khi xuất hiện với vóc dáng gầy gò, cạo trọc đầu.