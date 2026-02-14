Kết cục của bom tấn có Cổ Thiên Lạc

"Tầm Tần Ký" gây sốt phòng vé Hong Kong nhưng gặp khó ở rạp Việt. Tác phẩm chỉ có thời gian kiếm tiền khá ngắn, trước khi loạt phim Tết chính thức đổ bộ.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung bộ phim

Ra mắt lần đầu vào năm 2001, Tầm Tần Ký để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả yêu mến phim ảnh xứ Hương Cảng. Series truyền hình mở ra với câu chuyện của Hạng Thiếu Long, một chàng cảnh sát nhận nhiệm vụ quay về thời Chiến Quốc, ghi lại khoảnh khắc Tần Thủy Hoàng lên ngôi nhưng không may rơi vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị giữa các nước chư hầu. Trong quá trình tìm cách trở về thế giới hiện đại, anh bị cuốn vào loạt biến cố lịch sử, hết cách đành đưa Doanh Chính lên ngôi rồi lui về ở ẩn, sinh con trai là Hạng Vũ.

Sau hơn 2 thập kỷ, Tầm Tần Ký trở lại với diện mạo mới với phiên bản điện ảnh, quy mô mở rộng hơn xưa. Chuyện phim theo chân nhân vật mới là Ken cùng đồng bọn trở về thời nhà Tần để soán ngôi Tần Thuỷ Hoàng, sau khi ra tù do một vụ án oan hơn 20 năm có liên quan đến Hạng Thiếu Long.

Một hoàng đế tham vọng như Tần Vương Doanh Chính biết được mưu đồ, quyết không khoan nhượng với kẻ đến từ tương lai. Trước tình thế cấp bách, Doanh Chính tìm đến Hạng Thiếu Long với mục tiêu chung là bảo vệ ngai vương và sự ổn định của bánh răng lịch sử trước nguy cơ chệch hướng.

Trật tự và lịch sử

Điểm thú vị của Tầm Tần Ký ở chỗ đào sâu vào câu hỏi cốt lõi từng làm nên linh hồn của bản truyền hình, rằng liệu con người có thể thay đổi thực tại bằng cách sửa lại lịch sử. Trong bản điện ảnh, câu hỏi ấy được làm rõ hơn khi những kẻ đến từ tương lai không còn mang tâm thế quan sát hay vô tình can dự, mà chủ động mưu toan chiếm đoạt quyền lực, biến lịch sử thành công cụ phục vụ cho mưu đồ cá nhân.

Kịch bản đặt Hạng Thiếu Long vào thế lưỡng nan quen thuộc. Anh biết rõ chuyện gì sắp diễn ra, nhưng hễ can thiệp lại có thể kéo theo một hệ quả khác. Từ đây, nghịch lý của việc biết trước số phận, nhưng không thể thoát khỏi số phận trở thành sợi dây ràng buộc nhân vật.

Bộ phim cho thấy các sự kiện lịch sử không thể tùy tiện xé bỏ hoặc viết lại, mà là những bánh răng với cấu trúc vận hành chặt chẽ. Mà tại đó, kẻ nuôi tham vọng bẻ cong lịch sử đều phải trả giá cho việc phá vỡ vận mệnh đã được an bài.

Cổ Thiên Lạc trở lại với vai diễn kinh điển Hạng Thiếu Long.

Hạng Thiếu Long khi xưa xuyên không trở về quá khứ cũng vì bất mãn với thực tại. Anh cố dấn sâu vào chính sự nhà Tần, tạo nhiều xáo trộn nhưng cuối cùng mỗi đường đi nước bước vẫn lại trở thành một phần lịch sử như đã được viết. Những người muốn xé sử, phế truất Tần Vương, hay cả Tần Vương biết trước mối hiểm họa, cũng không thể thay thế, xóa bỏ những gì định mệnh đã sắp đặt.

Ở tầng nghĩa sâu hơn, Tầm Tần Ký phản ánh chấp niệm của con người trước quyền lực và sự bất tử. Tần Vương hiện lên vừa là bậc đế vương tham vọng, vừa là một con người khát khao được công nhận, được yêu thương. Khát vọng trường sinh của ông không chỉ phản ánh nỗi sợ cái chết, mà còn là mong muốn níu giữ quyền lực đã tạo dựng bằng máu và nước mắt. Trong khi đó, Hạng Thiếu Long đại diện cho lựa chọn xuôi chiều vận mệnh, chấp nhận không có trật tự nào tồn tại vĩnh viễn.

Phim cũng cho thấy cái nhìn đa chiều về Tần Thủy Hoàng. Một mặt, ông là người thống nhất thiên hạ, chấm dứt cục diện chư hầu phân tranh. Mặt khác, cái giá của trật tự ấy là vô số sinh mạng bị cuốn vào guồng máy quyền lực. Việc để Hạng Thiếu Long tự vấn trách nhiệm của bản thân trước từng biến cố lịch sử mà anh góp phần tạo ra giúp phim tiến vào vùng xám đạo đức, nơi những câu hỏi về vai trò của cá nhân trong dòng chảy lịch sử khiến người ta phải trăn trở.

Hoài niệm

Nhiều khán giả sau những suất chiếu đầu tiên gọi trải nghiệm Tầm Tần Ký như một vé khứ hồi về quá khứ, khi cảm xúc dạt dào nhất tác phẩm mang lại là hoài niệm.

Những ai đã đem lòng yêu mến bản phim truyền hình hai thập niên trước sẽ nhận ra nhiều đoạn phim quen thuộc được lồng ghép vào bản điện ảnh. Chưa kể, dàn cast với những gương mặt đã in sâu trong ký ức khán giả màn ảnh nhỏ cũng đồng loạt trở lại, gợi nhớ về dấu mốc vàng son của TVB một thời.

Bên cạnh phần hình ảnh, âm nhạc trong Tầm Tần Ký cũng giàu tính hoài niệm, mà không thể không nhắc đến OST Thiên mệnh tối cao.

Phim mang lại cảm giác hoài niệm với những người xem gắn bó với bản truyền hình.

Thế nhưng, nhiều ý kiến cho rằng việc bản phim 2026 cố gắng tri ân phiên bản truyền hình vô tình trở thành rào cản nhẹ với những khán giả lần đầu tiếp cận. Một số chi tiết, cài cắm trong tác phẩm sẽ khó nhận ra và cảm thụ nếu người xem chưa từng trải nghiệm bản phim trên màn ảnh nhỏ hai thập niên trước.

Tuy nhiên, đây dường như cũng là ý đồ của đội ngũ sản xuất. Chính Cổ Thiên Lạc từng chia sẻ rằng với bộ phim tâm huyết này, anh đặt cược vào lớp khán giả đã cùng trải qua những năm tháng đầy kỷ niệm với Tầm Tần Ký.

Ở tuổi ngũ tuần, Cổ Thiên Lạc vẫn đầy năng lượng và phong độ. Tài tử cùng Lâm Phong có màn bắt tay trong loạt phân đoạn hành động khá hấp dẫn.

Cổ Thiên Lạc linh hoạt, có sự thận trọng của lính đặc công hiện đại. Trong khi Lâm Phong thể hiện sự uy lực, dứt khoát trong hành động của một bậc quân vương nắm trong tay là cả thiên hạ.

Không ngoa khi nói Tầm Tần Ký được đầu tư mạnh tay bậc nhất trong số những phim hành động Hong Kong thời gian qua. Yếu tố bối cảnh, phục trang mãn nhãn. Các cảnh giao tranh trên chiến trường và nhiều màn đối đầu trực diện được dàn dựng cầu kỳ, với tổng số lượng theo tiết lộ lên tới hơn 2.000 cảnh VFX. Rõ ràng, Tầm Tần Ký bản 2026 cho thấy hướng đi đánh mạnh vào yếu tố giải trí và các trải nghiệm thị giác ngoài rạp, với một câu chuyện kịch tính, tiết tấu nhanh và nhiều cảnh hành động.

Thế nhưng, tác phẩm vẫn cho thấy những khoảnh khắc sâu lắng, tạo được cú chạm cảm xúc nhất định. Điển hình là cảnh đối thoại Hạng Thiếu Long kề kiếm lên cổ người học trò cũ, bộc bạch từng coi Tần Vương Doanh Chính như con trai, không muốn hắn phạm sai lầm. Hạng Thiếu Long biết tất cả sự thật, nhưng vẫn chọn bảo vệ Tần Vương.

Tầm Tần Ký gây sốt tại nhiều khu vực nhưng chưa nổi bật ở rạp Việt.

Nắm trong tay nhiều chất liệu hút khách, không ngạc nhiên khi Tầm Tần Ký làm dậy sóng phòng vé Hong Kong và cũng được đón nhận nồng nhiệt ở nhiều quốc gia. Theo thông tin từ phía phát hành, trong ngày công chiếu đầu tiên tại quê nhà, bộ phim đã đạt doanh thu 11,3 triệu HKD. Tại Trung Quốc đại lục, doanh thu vé đặt trước đã vượt 10 triệu NDT trước ngày công chiếu, đưa Tầm Tần Ký trở thành quán quân pre-sale mùa Tết.

Còn tại Việt Nam, Tầm Tần Ký ra mắt vào thời điểm phòng vé đang thấp điểm, lại có quá nhiều đối thủ quốc tế cạnh tranh suất chiếu. Dẫu vậy, nhờ những phản hồi tích cực, phim vẫn duy trì vị thế ổn định tại rạp, thu hơn 6 tỷ đồng sau khoảng 1 tuần. Tác phẩm của Cổ Thiên Lạc chỉ còn ít ngày để nâng cao thành tích, trước khi bộ 4 phim Việt chính thức ra rạp dịp Tết Nguyên đán, mà nổi bật là hai phim của Trấn Thành, Trường Giang.