Brooklyn Beckham bị đầu bếp chỉ trích

  • Thứ bảy, 9/8/2025 20:13 (GMT+7)
Brooklyn Beckham gây tranh cãi khi đăng video hướng dẫn cách làm món mì carbonara. Thậm chí một vị đầu bếp lên tiếng chỉ trích cách cậu cả nhà Beckham làm món ăn này.

Theo Daily Mail, Brooklyn Beckham bị đầu bếp Aldo Zilli chỉ trích vì làm cháy phần má heo xông khói trong món mì carbonara. Mới đây, cậu cả nhà Beckham tự tay nấu món ăn này và chia sẻ video hướng dẫn từng bước trên trang cá nhân.

Brooklyn Beckham gây tranh cãi khi hướng dẫn làm món mì carbonara. Ảnh: @brooklynpeltzbeckham.

Chứng kiến thành quả, Aldo Zilli bức xúc cho rằng Brooklyn Beckham chỉ biết chạy theo trào lưu và cần tham gia lớp học nấu ăn nâng cao. Cụ thể, vị đầu bếp nói: "Ngày nay, mọi người nổi tiếng đều tham gia nấu ăn. Việc đốt guanciale - má heo xông khói sẽ khiến nó trở nên đắng, cứng và khiến carbonara rất khó ăn. Có lẽ anh ấy cần một lớp học nâng cao từ Aldo Zilli. Đừng thay đổi công thức nữa".

Đồng quan điểm, nhiều người theo dõi chê bai Brooklyn Beckham: "Anh đã đốt cháy guanciale của mình khi làm nó chuyển sang màu đen".

Một người khác viết: "Xin lỗi, tôi là người Italy, món guanciale của bạn cháy khét như than. Tôi sẽ không động đến món đó".

Trước sự chỉ trích từ dân mạng, Brooklyn Beckham bào chữa: "Guanciale có rất nhiều đường bên trong nên sẫm màu như vậy. Tôi đã nấu chậm để nó không bị cháy".

Ở một diễn biến khác, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz mới được bắt gặp đi dạo, thể hiện cử chỉ thân mật ngay sau lễ gia hạn lời thề hôn nhân, theo Page Six. Trong khi đó, David và Victoria dành thời gian thư giãn trong kỳ nghỉ dưỡng cùng những người con khác tại St Tropez.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn The House of Beckham. Tác giả Tom Bower khẳng định David và Victoria Beckham không lạ gì với việc chơi bẩn. Cặp đôi quyền lực còn xa cách đến mức họ đăng những câu chuyện tiêu cực về nhau lên truyền thông.

Nhật Long

