Britney Spears vẫn bất ổn

Britney Spears khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng video lộ vết thương ở đầu gối và tay. Đoạn clip được chia sẻ chỉ vài giờ sau khi cô tố chồng cũ thao túng mình.

Theo Mirror, Britney Spears khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng tải đoạn video trên Instagram, trong đó cô để lộ vết thương khá nghiêm trọng ở đầu gối và nhiều vết bầm trên cánh tay.

Trong video, Britney mặc váy ngắn xuyên thấu màu hồng ánh kim, để lộ đầu gối quấn băng trắng, hai tay cũng được băng bó. Cô vẫn nhảy múa theo bài hát Sex and Candy của Unicorns, nhưng khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi và buồn bã, gần như sắp bật khóc. Trong bài đăng, Spears chú thích: “Nếu một cô gái hát thì phải có lý do… Hắn ta chính là kẻ đó, hừmmm!!!”.

Đây không phải lần đầu Britney đề cập đến chấn thương của mình. Đầu tháng này, nữ ca sĩ cho biết cô bị ngã cầu thang tại nhà một người bạn, dẫn đến chấn thương ở chân và khớp gối bị trật. Cô mô tả vụ việc là “rất khủng khiếp” và cho biết hiện đã nẹp cố định để điều trị. Tuy nhiên bài đăng sau đó đã bị xóa khỏi tài khoản cá nhân.

Hình ảnh bất ổn của Britney Spears. Ảnh: @britneyspears.

Đáng chú ý, trước đó vài giờ, Britney chia sẻ ảnh chụp màn hình một đoạn tin nhắn nhắm đến chồng cũ Kevin Federline, cáo buộc anh ta “liên tục thao túng và bóp méo sự thật” để làm tổn thương cô.

“Những hành động gaslighting (đổ lỗi) liên tục của chồng cũ thật sự rất tàn nhẫn và khiến tôi kiệt sức. Tôi luôn cầu xin được sống cùng các con trai mình. Mối quan hệ với những đứa trẻ tuổi teen vốn đã phức tạp, nhưng tôi cảm thấy bị xúc phạm vì cách anh ta đối xử”, Spears viết.

Cô còn cho biết mình gần như phải van nài để được gặp các con, nhưng trong suốt 5 năm qua, một người con chỉ gặp cô vỏn vẹn 4 lần. Britney cũng khẳng định những gì Kevin Federline viết trong sách chỉ là những lời dối trá nhằm trục lợi, còn người tổn thương duy nhất là cô.

Lời phản ứng của Spears xuất hiện chỉ vài ngày trước khi Kevin Federline phát hành hồi ký You thought you knew. Trong sách, Federline kể rằng hai con trai của họ, Sean Preston (19 tuổi) và Jayden (18 tuổi), từng “tỉnh dậy và thấy mẹ cầm dao trong tay”. Anh cũng cáo buộc Britney sử dụng cocaine khi đang cho con bú và mô tả chi tiết cuộc hôn nhân hai năm kết thúc bằng vụ kiện giành quyền nuôi con.

Federline còn đề cập đến giai đoạn Britney bị giám hộ từ năm 2008 đến 2021, khi cha cô kiểm soát toàn bộ tài chính và cuộc sống riêng.

Sau khi ly hôn vào năm 2007, Britney Spears từng có thời gian dài tranh chấp quyền nuôi con với chồng cũ Kevin. Năm 2008, sau loạt khủng hoảng cá nhân của nữ ca sĩ, Kevin được trao quyền nuôi dưỡng chính, trong khi Spears có quyền thăm nom theo thỏa thuận của tòa án.

Năm 2021, Britney Spears thoát khỏi lệnh giám hộ kéo dài 13 năm. Trong nhiều năm qua, Britney Spears thường xuyên đăng video nhảy múa tại nhà, cho thấy sự bất ổn.