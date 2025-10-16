Người mẫu 29 tuổi bị đâm 24 nhát dao

Theo Metro, Pamela Genini được phát hiện tử vong trên ban công một căn hộ ở Via Iglesias, khu phố Gorla, Milan vào tối 14/10 (theo giờ địa phương). Tờ Il Giorno cho biết người mẫu bị bạn trai cũ - doanh nhân Gianluca Soncin, 52 tuổi, tấn công bằng dao.
Cả hai trải qua một cuộc cãi vã lớn trước khi xảy ra vụ án mạng. Theo điều tra của cảnh sát, Gianluca Soncin dùng dao đâm 24 nhát vào cổ, lưng, ngực, chân trên và tay của Pamela Genini.
Gianluca Soncin sau khi sát hại bạn gái cũ đã tìm mọi cách tự sát. Tuy nhiên, anh được phát hiện và đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thủ phạm đang bị cảnh sát giám sát đặc biệt tại Bệnh viện Niguarda.
|
Pamela Genini người mẫu có tiếng ở Italy. Ảnh: Jam Press.
Pamela Genini (29 tuổi) là người mẫu có tiếng ở Italy. Cô từng cho ra mắt thương hiệu đồ bơi EP SheLux cùng với một người bạn là Elisa Bartolotti.
Trên trang web của thương hiệu, Pamela Genini được giới thiệu là "một người mẫu và doanh nhân trẻ thích thử thách bản thân bằng những suy nghĩ táo bạo, vượt ra ngoài khuôn khổ".
Người mẫu chăm chỉ chia sẻ những hình ảnh, khoảnh khắc trong cuộc sống và công việc lên mạng xã hội. Cô sở hữu ngoại hình đẹp, gợi cảm cùng phong cách thời trang cá tính.
Marcella Cannariato, CEO của một công ty bất động sản nổi tiếng ở Italy, người từng được Forbes bình chọn là 1 trong 100 phụ nữ hàng đầu nước này, đã chia sẻ sau sự ra đi của Pamela Genini.
"Nhiều năm qua, tôi đã nỗ lực hỗ trợ phụ nữ, cung cấp cho họ công cụ, mạng lưới và tiếng nói. Nhưng chừng nào chúng ta chưa thay đổi hệ thống, chừng nào chúng ta chưa thực sự áp dụng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, chừng nào nỗi sợ hãi của phụ nữ còn bị coi là phóng đại, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục than khóc. Pamela, tên cô sẽ ở lại với chúng tôi. Trong ký ức và cả hành động", Marcella Cannariato bày tỏ.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.