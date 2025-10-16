Người mẫu 29 tuổi bị đâm 24 nhát dao

Pamela Genini, 29 tuổi, được phát hiện tử vong trên ban công của một căn hộ ở Milan (Italy). Theo điều tra của cảnh sát, bạn trai người mẫu là thủ phạm.

Theo Metro, Pamela Genini được phát hiện tử vong trên ban công một căn hộ ở Via Iglesias, khu phố Gorla, Milan vào tối 14/10 (theo giờ địa phương). Tờ Il Giorno cho biết người mẫu bị bạn trai cũ - doanh nhân Gianluca Soncin, 52 tuổi, tấn công bằng dao.

Cả hai trải qua một cuộc cãi vã lớn trước khi xảy ra vụ án mạng. Theo điều tra của cảnh sát, Gianluca Soncin dùng dao đâm 24 nhát vào cổ, lưng, ngực, chân trên và tay của Pamela Genini.

Gianluca Soncin sau khi sát hại bạn gái cũ đã tìm mọi cách tự sát. Tuy nhiên, anh được phát hiện và đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thủ phạm đang bị cảnh sát giám sát đặc biệt tại Bệnh viện Niguarda.

Pamela Genini người mẫu có tiếng ở Italy. Ảnh: Jam Press.

Pamela Genini (29 tuổi) là người mẫu có tiếng ở Italy. Cô từng cho ra mắt thương hiệu đồ bơi EP SheLux cùng với một người bạn là Elisa Bartolotti.

Trên trang web của thương hiệu, Pamela Genini được giới thiệu là "một người mẫu và doanh nhân trẻ thích thử thách bản thân bằng những suy nghĩ táo bạo, vượt ra ngoài khuôn khổ".

Người mẫu chăm chỉ chia sẻ những hình ảnh, khoảnh khắc trong cuộc sống và công việc lên mạng xã hội. Cô sở hữu ngoại hình đẹp, gợi cảm cùng phong cách thời trang cá tính.

Marcella Cannariato, CEO của một công ty bất động sản nổi tiếng ở Italy, người từng được Forbes bình chọn là 1 trong 100 phụ nữ hàng đầu nước này, đã chia sẻ sau sự ra đi của Pamela Genini.

"Nhiều năm qua, tôi đã nỗ lực hỗ trợ phụ nữ, cung cấp cho họ công cụ, mạng lưới và tiếng nói. Nhưng chừng nào chúng ta chưa thay đổi hệ thống, chừng nào chúng ta chưa thực sự áp dụng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, chừng nào nỗi sợ hãi của phụ nữ còn bị coi là phóng đại, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục than khóc. Pamela, tên cô sẽ ở lại với chúng tôi. Trong ký ức và cả hành động", Marcella Cannariato bày tỏ.