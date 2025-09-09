Britney Spears gây lo lắng

Bạn bè và người thân không an tâm trước loạt động thái gần đây của Britney Spears. Nữ ca sĩ đấu tranh với những vấn đề cá nhân trong một ngôi nhà bừa bộn rác thải.

Theo Page Six, Britney Spears được cho là đang sống trong căn biệt thự bừa bộn, bẩn thỉu. Điều này khiến bạn bè của cô cảm thấy lo lắng. Mới đây, một người trong cuộc tiết lộ với Daily Mail rằng giọng ca Toxic đang gặp vấn đề và tìm cách để vượt qua.

"Những người thân cận với cô ấy đã chứng kiến ​​chuyện này nhiều lần trước đây. Tuy nhiên, họ sẽ không có bất kỳ hành động can thiệp nào cả", người này nói thêm.

Một người khác trong gia đình cho biết Britney Spears không khỏe và bạn bè cũng như người thân quan ngại về tương lai của nữ ca sĩ: "Nhà cô ấy bừa bộn quá. Cô ấy không lau chùi sau khi thú cưng đi vệ sinh. Không ai dọn dẹp nhà cửa hàng ngày và cô ấy không sống như một người trưởng thành, trách nhiệm”.

Britney Spears khiến nhiều người lo lắng với loạt động thái gần đây. Ảnh: @britneyspears.

Tháng trước, Britney Spears khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi đăng tải đoạn video kỳ lạ quay lại cảnh bản thân nhảy múa trong ngôi nhà Thousand Oaks, California. Thậm chí, nhiều người nhận ra cô thoải mái hát, nhảy và di chuyển trên sàn nhà đầy rác thải và phân của thú cưng.

Do chủ nhân kèn vàng Grammy tắt tính năng bình luận trên bài đăng nên hàng loạt khán giả thể hiện sự lo lắng về hành vi của cô trên nền tảng mạng xã hội khác. "Chuyện gì đã xảy ra với Britney tội nghiệp vậy. Đây có phải là cái giá của sự nổi tiếng không", một người viết.

Giữa tranh cãi, Britney Spears tiếp tục gây xôn xao khi chia sẻ về quá khứ: "Chúng ta chỉ là con người, mong manh và yếu đuối. Những năm tháng khó khăn nhất trong đời tôi là khi hai con trai xa tôi suốt 3 năm. Tôi bị cắt đứt liên lạc, không được gọi hay nhắn tin. Tôi nhớ mình đã sống sót nhờ chối bỏ sự thật và rất nhiều nước mắt".

"Thật kỳ lạ, tôi và Sam đã kết hôn nhưng nó gần như chỉ là một sự đánh lạc hướng giả tạo để tôi đối diện với nỗi đau. Nhưng tôi biết mình đang hồi phục", cô nói thêm.

Sau khi ly hôn vào năm 2007, Britney Spears từng có thời gian dài tranh chấp quyền nuôi con với chồng cũ Kevin. Năm 2008, sau loạt khủng hoảng cá nhân của nữ ca sĩ, Kevin được trao quyền nuôi dưỡng chính, trong khi Spears có quyền thăm nom theo thỏa thuận của tòa án.

Năm 2021, Britney Spears thoát khỏi lệnh giám hộ kéo dài 13 năm. Năm 2022, nữ ca sĩ kết hôn với người mẫu Sam Asghari, song hôn nhân của họ nhanh chóng đổ vỡ chỉ sau khoảng 1 năm gắn bó.