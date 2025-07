Brazil tuyên bố đáp trả Mỹ

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Record TV ngày 10/7, ông Lula khẳng định: "Họ đánh thuế chúng tôi 50%, thì chúng tôi cũng sẽ đánh thuế họ 50%". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Brazil vẫn ưu tiên con đường đàm phán và giải pháp ngoại giao.

“Chúng tôi sẽ cố gắng thương lượng. Nhưng nếu không đạt được thỏa thuận, luật đáp trả tương hỗ sẽ được thực thi”, ông nói, đề cập đến đạo luật mới cho phép tổng thống Brazil áp dụng các biện pháp trả đũa thương mại nếu hàng hóa trong nước bị nước ngoài đánh thuế bất công.

Một nhà ngoại giao Brazil giấu tên tiết lộ ông Lula nhiều khả năng sẽ không công bố biện pháp đáp trả chính thức cho đến khi Washington hiện thực hóa mức thuế. “Chúng tôi còn thời gian đến ngày 1/8”, nguồn tin cho biết.

Dù vậy, Chính phủ Brazil đã bắt đầu chuẩn bị các phương án đối phó. Theo báo Guardian, một nhóm nghiên cứu đang được thành lập để đánh giá các kịch bản, bao gồm cả việc kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), mở điều tra quốc tế hoặc hạn chế thương mại song phương.

Luật mới cũng cho phép Brazil đi xa hơn áp thuế, với các lựa chọn mạnh tay như cấm nhập khẩu, giới hạn đầu tư hoặc đình chỉ quyền sở hữu trí tuệ của các công ty Mỹ - một đòn giáng có thể khiến giới doanh nghiệp Mỹ phải tính lại chiến lược tại thị trường lớn nhất Mỹ Latinh.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Brazil, chỉ sau Trung Quốc và cũng là một trong số ít quốc gia có thặng dư thương mại với nước này. Nguy cơ căng thẳng thương mại leo thang lập tức khiến thị trường tài chính Brazil phản ứng tiêu cực.

Trong phiên giao dịch ngày 10/7, cổ phiếu của hãng sản xuất máy bay Embraer lao dốc. Các ngân hàng lớn như Itau Unibanco và Banco Santander cũng chứng kiến giá trị cổ phiếu giảm mạnh.

Ngành nông nghiệp - trụ cột xuất khẩu của Brazil - đặc biệt lo ngại. Các mặt hàng chủ lực như cà phê, nước cam, đường và thịt bò nhiều khả năng sẽ chịu thiệt hại trực tiếp nếu mức thuế 50% được Mỹ áp dụng từ tháng 8.

Bốn nguồn tin trong ngành tiết lộ dòng chảy cà phê từ Brazil - nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới - sang Mỹ có thể gần như ngưng trệ, đẩy giá cà phê tại thị trường Mỹ tăng vọt và kéo theo hệ lụy lớn đối với ngành thực phẩm - đồ uống.

Trước nguy cơ khủng hoảng thương mại, nhiều hiệp hội ngành hàng tại Brazil đã lên tiếng kêu gọi hai chính phủ kiềm chế và ưu tiên đối thoại.

“Chúng tôi hy vọng lý trí và ngoại giao sẽ chiếm ưu thế, vượt lên trên khác biệt cá nhân hay ý thức hệ”, ông Josué Gomes da Silva, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp São Paulo (Fiesp), phát biểu.

Về phần mình, ông Lula cho biết chính phủ sẽ phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp để rà soát lại chính sách thương mại dài hạn với Mỹ - động thái cho thấy Brazil có thể tính đến thay đổi chiến lược nếu Washington tiếp tục đơn phương áp đặt các rào cản.

