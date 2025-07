Tổng thống Trump khẳng định không lùi thời hạn áp thuế quan

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định: “Sẽ không có thay đổi nào về thời hạn hay các thay đổi khác. Nói một cách khác, việc trả thuế sẽ diễn ra theo đúng thời hạn. Sẽ không có việc gia hạn”.

Quan điểm này được ông chủ Nhà Trắng đưa ra chỉ một ngày sau khi ngụ ý rằng có thể linh hoạt về thời hạn nói trên. Tối 7/7, ông Trump đã nói với báo giới rằng thời hạn 1/8 là “chắc chắn, nhưng không phải hoàn toàn 100%. Nếu các đối tác gọi điện bày tỏ mong muốn làm theo cách khác, chúng tôi sẵn sàng cân nhắc”.

Trước đó, cùng ngày, ông Trump đã gửi thư tới hơn 10 nước đối tác, trong đó có cả những đồng minh như Nhật Bản và Hàn Quốc, đề xuất mức thuế áp với từng nước. Bức thư cảnh báo Mỹ sẽ có các biện pháp “leo thang hơn nữa” nếu các nước trả đũa các biện pháp thuế quan do ông Trump đề xuất.

Phần lớn các nước nhận được thư đều sẽ chịu mức thuế tương đương hoặc không thay đổi so với mức đề xuất hồi tháng 4, ngoại trừ một số nước như Lào, Campuchia được hưởng mức thuế thấp hơn đáng kể.

Theo mức thuế quan mới đối với 14 đối tác và sẽ được áp dụng kể từ ngày 1/8, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Kazakhstan và Tunisia chịu mức thuế 25%; Nam Phi và Bosnia & Herzegovina 30%, Indonesia 32%, Bangladesh và Serbia 35%, Campuchia và Thái Lan 36%, Lào và Myanmar 40%.

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.