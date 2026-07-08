Brad Pitt và bạn gái kém 29 tuổi ngày càng mặn nồng

Ảnh tình tứ của Brad Pitt và Ines de Ramon được đăng trên Instagram. Cả hai xuất hiện bên nhau khi dự đám cưới Taylor Swift - Travis Kelce.

Theo Page Six, Brad Pitt và bạn gái Ines de Ramon đã cùng tham dự đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce tại Madison Square Garden, New York. Loạt ảnh của cặp đôi được nhà tạo mẫu tóc Laurie Zanoletti đăng trên Instagram hôm 6/7, đánh dấu một trong những lần hiếm hoi chuyện tình của tài tử Hollywood xuất hiện công khai trên mạng xã hội.

Trong các bức ảnh, Brad Pitt và Ines de Ramon đứng sát bên nhau, diện trang phục tông đen đồng điệu trước khi đến dự hôn lễ. Nam diễn viên 62 tuổi chọn bộ suit cổ điển, thắt nơ bướm, đeo kính râm đen và để tóc chải lệch. Ines de Ramon gây chú ý với váy ren ôm dáng, khuyên tai dáng giọt nước và mái tóc buộc cao.

Hình ảnh tình cảm giữa Brad Pitt và bạn gái kém 29 tuổi Ines de Ramon. Ảnh: @Lauriezanoletti.

Laurie Zanoletti là người tạo kiểu tóc cho cả Brad Pitt và Ines de Ramon. Khi đăng ảnh, Zanoletti gọi Brad Pitt và Ines de Ramon là “cặp đôi yêu thích” của cô trong một khoảnh khắc đặc biệt tại New York.

Sau đó, Ines de Ramon cũng chia sẻ lại loạt ảnh này trên Instagram Story. Cô lồng ca khúc Lover của Taylor Swift, thêm biểu tượng trái tim, rồi tiếp tục dùng bài hát Delicate. De Ramon đến nay vẫn chưa đăng ảnh Brad Pitt lên trang cá nhân chính, vì vậy động thái chia sẻ trên Story lần này càng khiến mối quan hệ của hai người được chú ý.

Page Six dẫn nguồn tin cho biết Brad Pitt chưa muốn tái hôn. Ảnh: GC.

Brad Pitt và Ines de Ramon được cho là bắt đầu hẹn hò từ năm 2022. Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi ngày càng xuất hiện thoải mái hơn trước công chúng. Dù vậy, nguồn tin của Page Six cho biết chuyện kết hôn hiện không nằm trong kế hoạch của nam diễn viên.

“Ines rất thân thiết với gia đình Brad. Họ rất yêu quý cô ấy và đã chào đón cô ấy ngay từ đầu. Ở thời điểm này, họ gần như xem cô ấy là người trong gia đình”, nguồn tin tiết lộ. Tuy nhiên, người này cho biết thêm Brad Pitt “không có kế hoạch kết hôn”, dù bạn gái đã trở nên gần gũi với gia đình anh.

Trước mối quan hệ với Ines de Ramon, Brad Pitt từng có cuộc hôn nhân kéo dài nhiều ồn ào với Angelina Jolie. Hai người hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 12/2024, khép lại hơn 8 năm tranh chấp pháp lý kể từ khi Jolie nộp đơn ly hôn vào tháng 9/2016. Cặp đôi có 6 người con chung gồm Maddox, Pax, Zahara, Shiloh và cặp song sinh Knox - Vivienne.

Về phía Ines de Ramon, cô từng kết hôn với nam diễn viên Paul Wesley của The Vampire Diaries vào năm 2019. Sau hơn 3 năm chung sống, cả hai chia tay vào năm 2022.