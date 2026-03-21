Bournemouth 2-2 MU: Maguire nhận thẻ đỏ

Phút 78, Maguire bị đuổi khỏi sân sau tình huống kéo ngã cầu thủ Bournemouth trong vùng cấm.

MU đối mặt thử thách khó khăn.

Chuỗi 10 trận bất bại tại Premier League (4 thắng, 6 hòa) đáng lẽ phải là nền tảng để Bournemouth bứt phá, nhưng thực tế lại mang đến nhiều nuối tiếc hơn là sự hài lòng.

4 trận hòa liên tiếp, trong đó có ba trận không ghi bàn, đã phơi bày rõ vấn đề mà HLV Andoni Iraola thừa nhận, đó là sự thiếu sắc bén trên hàng công. Trận hòa 0-0 trước Burnley cuối tuần qua là minh chứng điển hình, khi Bournemouth tạo ra cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Khoảng cách 7 điểm với top 6 vẫn chưa phải quá lớn, nhưng nếu không cải thiện hiệu suất ghi bàn, cơ hội cạnh tranh sẽ dần trôi đi.

Sân Vitality có thể là điểm tựa khi Bournemouth đang bất bại 5 trận gần nhất tại đây (2 thắng, 3 hòa). Tuy nhiên, việc ba trận sân nhà liên tiếp đều kết thúc với tỷ số hòa cho thấy họ đang thiếu đi sự quyết đoán để kết liễu đối thủ.

Ở phía bên kia, Manchester United lại cho thấy dấu hiệu tăng tốc đúng thời điểm. Chiến thắng 3-1 trước Aston Villa giúp họ tạo khoảng cách 5 điểm với nhóm bám đuổi top 4. Dưới thời Michael Carrick, “Quỷ đỏ” đang tận dụng tốt lợi thế không phải chia sức cho nhiều đấu trường. Thống kê 353 cú sút, nhiều nhất giải, phản ánh rõ sự chủ động trong lối chơi của họ, dù hiệu quả đôi khi chưa tương xứng.

Dẫu vậy, chuyến làm khách này không hề dễ dàng. Bournemouth đang có chuỗi 5 trận bất bại trước United, và Marcus Tavernier luôn là cái tên đáng chú ý với 4 lần tham gia vào bàn thắng trong 3 lần đối đầu gần nhất.