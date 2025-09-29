Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Bông hồng đen' đóng cảnh nóng táo bạo với Leonardo DiCaprio

  Thứ hai, 29/9/2025 13:23 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Teyana Taylor gây chú ý sau khi đóng chung với hai ngôi sao Leonardo DiCaprio và Sean Penn, trong bộ phim "Trận chiến sau trận chiến".

Teyana Taylor anh 1Teyana Taylor anh 2

Trong phim Trận chiến sau trận chiến (tựa gốc: One Battle After Another), Teyana Taylor hóa thân nữ chính Perfidia - thành viên tổ chức cách mạng French 75. Cô là vợ của Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), nhưng lại có quan hệ ngoài luồng và mang thai với Đại úy Steven J. Lockjaw (Sean Penn) - kẻ không đội trời chung với French 75.

Teyana Taylor anh 3Teyana Taylor anh 4

Nhân vật Perfidia đại diện cho tinh thần đấu tranh dữ dội, song bản thân cô cũng là người vợ phải đối diện với những khủng hoảng sau khi sinh con. Sự phức tạp trong tâm lý nhân vật nằm ở việc phải chống chọi với nỗi cô đơn và áp lực từ thiên chức làm mẹ.

Teyana Taylor anh 5Teyana Taylor anh 6

Ở Perfidia có sức hút mãnh liệt khiến cả Bob Ferguson và Steven J. Lockjaw say đắm. Vẻ ngoài nóng bỏng và tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng của cô hớp hồn cả hai người đàn ông, nhưng rồi cũng là nguồn cơn dẫn tới bi kịch sau này. Trong phim, Teyana Taylor còn có những cảnh nóng táo bạo cùng bạn diễn.

Teyana Taylor anh 7Teyana Taylor anh 8

Diễn xuất của Teyana Taylor nhận phản hồi rất tích cực từ khán giả lẫn giới chuyên môn. “Bông hồng đen” sinh năm 1990 hiện lên trên màn ảnh đầy sức hút với phần trình diễn táo bạo, giàu cảm xúc. Đứng cạnh hai bạn diễn gạo cội, người đẹp không hề tỏ ra bị lép vế.

Teyana Taylor anh 9Teyana Taylor anh 10

Teyana Taylor sinh năm 1990, là ca sĩ, diễn viên kiêm người mẫu. Cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 2005, sau đó lấn sân truyền hình thực tế. Ngoài ca hát, Taylor cũng tham gia một số sàn diễn, buổi chụp hình thời trang. Trước One Battle After Another, người đẹp đã có kinh nghiệm diễn xuất trong các phim Honey: Rise Up and Dance, The After Party, Coming 2 America…


Teyana Taylor anh 11Teyana Taylor anh 12

Không chỉ sexy trên màn ảnh, Teyana Taylor ngoài đời cũng theo đuổi hình tượng quyến rũ. Người đẹp sở hữu gương mặt cá tính, sắc sảo, nổi bật là đôi môi dày gợi cảm dễ dàng thu hút người đối diện. Nữ diễn viên cũng thường xuyên lựa chọn xuất hiện trong những bộ trang phục ôm sát, cắt xẻ táo bạo khoe đường cong bốc lửa. Năm 2021, Taylor từng được Maxim bình chọn là "Người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh".

Teyana Taylor anh 13Teyana Taylor anh 14

Bên cạnh Teyana Taylor, một mỹ nhân khác xuất hiện trong One Battle After AnotherChase Infiniti. Trong phim, diễn viên Gen Z hóa thân Willa - cô con gái mà Perfidia để lại cho Bob. Ở độ tuổi mới lớn, Willa mưu cầu sự tự do, có chút nổi loạn khi nhiều lần đối mặt với bố. Cô tự nghĩ bản thân có thể tự lo liệu, cho tới khi bị nhóm kẻ thù của Bob bắt giữ. Sự thật về cha ruột của Willa tạo nên bước ngoặt lớn cho phim.

Teyana Taylor anh 15Teyana Taylor anh 16

Tài năng sinh năm 2000 đã có hành trình từ sân khấu kịch đến màn ảnh rộng chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Tốt nghiệp cử nhân ngành Biểu diễn Nhạc kịch năm 2022, Infiniti chọn lấn sân phim ảnh trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến sân khấu trở nên chật vật. Cô ra mắt trong dự án truyền hình Presumed Innocent, đóng cùng tài tử Jake Gyllenhaal và nhanh chóng gây ấn tượng. Cho đến khi được chọn đóng chung với Leonardo DiCaprio trong phim mới, nhan sắc và tài năng của cô bắt đầu được truyền thông chú ý.

