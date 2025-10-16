Bóng đá Việt Nam được 2 đề cử ở giải châu Á

Việt Nam góp mặt ở 2 hạng mục tập thể trong danh sách đề cử AFC Awards Riyadh 2025, sự kiện tôn vinh những cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật cho bóng đá châu lục.

Bóng đá Việt Nam nhận được 2 đề cử ở giải thưởng châu Á năm nay.

Khu vực Đông Nam Á tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ ở nhiều hạng mục tập thể. Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cạnh tranh trực tiếp với Đông Á (EAFF) và Tây Á (SAFF) cho giải thưởng "AFC Regional Association of the Year" (Liên đoàn khu vực của năm).

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Thái Lan (FAT) nằm trong nhóm đề cử cao nhất hạng mục "AFC Member Association of the Year (Diamond)", dành cho các quốc gia có thành tích toàn diện ở cấp đội tuyển, bóng đá nữ và đào tạo trẻ.

Ở hạng mục "AFC Member Association of the Year (Ruby)", Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) góp mặt bên cạnh Bangladesh và Guam - một tín hiệu tích cực cho sự phát triển của bóng đá khu vực.

Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) được đề cử giải Bạc (Silver) cho hạng mục "AFC President’s Recognition Award for Grassroots Football", trong khi Việt Nam cũng góp mặt ở giải Đồng (Bronze) cùng Bangladesh và Bắc Mariana.

Hạng mục "Grassroots" vinh danh các Liên đoàn có chương trình phát triển bóng đá cộng đồng hiệu quả - từ đào tạo trẻ, bóng đá học đường đến phong trào địa phương. Tuy nhiên, nhiều CĐV Đông Nam Á thắc mắc khi Malaysia được đề cử dù đối mặt cuộc khủng hoảng nghiêm trọng liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch.

Thế nhưng, giới quan sát khẳng định hai vấn đề này không trực tiếp liên quan bởi giải thưởng của AFC chỉ đánh giá công tác phát triển cơ sở, không xét đến khâu quản trị đội tuyển. Song, sự tương phản giữa hình ảnh được vinh danh và vụ bê bối đang điều tra khiến Malaysia trở thành tâm điểm chú ý.

Aiman của Malaysia được đề cử hạng mục "Cầu thủ AFC hay nhất năm".

Ở hạng mục giải cá nhân, Arif Aiman trở thành cầu thủ Malaysia đầu tiên trong lịch sử được đề cử cho danh hiệu cao quý nhất là "Cầu thủ châu Á hay nhất năm".

Ngôi sao 23 tuổi của Johor Darul Ta’zim trải qua một mùa giải rực rỡ khi ghi 5 bàn thắng tại AFC Champions League Elite, đồng thời giúp CLB giành cú ăn 3 quốc nội. Ở cấp đội tuyển, Arif cũng là nhân tố chủ chốt.

Cạnh tranh với Aiman là 2 gương mặt hàng đầu của bóng đá Tây Á. Akram Afif (Qatar) có cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên 3 lần giành danh hiệu, sau khi cùng Al Sadd lên ngôi vô địch quốc gia lần thứ 18 và tiến sâu tại AFC Champions League Elite.

Salem Al Dawsari (Saudi Arabia) - chủ nhân giải thưởng năm 2022, tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao với 10 bàn thắng, dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải châu lục và đưa Al Hilal vào bán kết mùa trước.

Giải thưởng "Cầu thủ châu Á hay nhất năm" của AFC khác với danh hiệu cùng tên do báo Trung Quốc Titan Sports tổ chức thường niên. Giải này ra đời từ năm 2013. Cách đây ít hôm, Son Heung-min vượt qua Cristiano Ronaldo để có lần thứ 10 thắng giải.