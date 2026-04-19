Bóng đá Mỹ tạo cột mốc lịch sử sau thất bại của Atletico

HLV Pellegrino Matarazzo lập thành tích ấn tượng khi giúp Real Sociedad hạ Atletico Madrid ở chung kết Copa del Rey.

Matarazzo ghi dấu ấn đậm nét kể từ khi dẫn dắt Sociedad.

Cột mốc chưa từng có của bóng đá Mỹ được thiết lập tại Tây Ban Nha. Pellegrino Matarazzo trở thành HLV người Mỹ đầu tiên giành danh hiệu lớn thuộc 5 nền bóng đá hàng đầu châu Âu, khi dẫn dắt Real Sociedad vô địch Copa del Rey.

Danh hiệu càng đặc biệt khi nhìn lại thời điểm Matarazzo tiếp quản đội bóng vào tháng 12/2025. Khi đó, Real Sociedad chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm và mới thắng 4 trận từ đầu mùa.

Chỉ sau vài tháng, nhà cầm quân 48 tuổi xoay chuyển toàn bộ cục diện, đưa đội bóng từ khu vực nguy hiểm tới chức vô địch quốc nội đầu tiên kể từ mùa 2019/20.

Chiến tích của Matarazzo cũng mở ra trang mới cho giới huấn luyện Mỹ tại châu Âu. Trước đó, nhiều HLV Mỹ từng thử sức nhưng chưa thể chạm tới danh hiệu ở các nền bóng đá hàng đầu.

Trong trận chung kết giàu cảm xúc rạng sáng 19/4, Real Sociedad đánh bại Atletico Madrid sau loạt sút luân lưu, khép lại màn rượt đuổi nghẹt thở kéo dài tới hiệp phụ.

Đội bóng xứ Basque 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng đều bị Atletico kéo lại. Khi trận đấu tưởng như nghiêng về phía Real Sociedad, Julian Alvarez ghi bàn đưa trận đấu sang hiệp phụ.

Tuy nhiên, bản lĩnh của Real Sociedad được thể hiện đúng lúc trên chấm 11 m. Thủ môn Unai Marrero trở thành người hùng khi cản phá 2 cú sút của đối thủ, trước khi Pablo Marin thực hiện thành công lượt đá quyết định.

Với Real Sociedad, chiếc cúp là phần thưởng xứng đáng cho hành trình hồi sinh ngoạn mục. Còn riêng Matarazzo, đây là tấm danh thiếp đầy sức nặng cho sự nghiệp đang thăng tiến.

Trong khi đó, Atletico Madrid tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu và buộc phải dồn toàn lực cho bán kết Champions League gặp Arsenal cuối tháng này.

