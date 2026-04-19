Nước mắt trong ngày Atletico Madrid gục ngã ở chung kết

Rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội), Atletico Madrid hòa Real Sociedad 2-2 sau 120 phút sau và gục ngã 3-4 ở loạt luân lưu trận chung kết Copa del Rey.

Atletico Madrid gây thất vọng.

Sân La Cartuja chứng kiến một trong những trận chung kết kịch tính nhất lịch sử Copa del Rey. Ở đó, Real Sociedad khuất phục Atletico Madrid trên chấm luân lưu định mệnh để lần đầu tiên sau 6 năm nâng cao chức vô địch. Các cầu thủ Sociedad bật khác với niềm vui vỡ òa.

Ở chiều ngược lại, cầu thủ và CĐV Atletico Madrid cũng rơi nước mắt khi chưa thể giải cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2021. Nếu tính riêng tại Copa del Rey, "Rojiblancos" có hơn một thập kỷ chưa thể chạm tay vào chiếc chiếc cúp này.

Trận chung kết bùng nổ ngay từ giây thứ 14 khi Ander Barrenetxea đánh đầu tung lưới Juan Musso, thời điểm mà các cầu thủ Atletico còn chưa kịp chạm bóng. Dù bị choáng váng, đoàn quân của Diego Simeone bình tĩnh lấy lại thế trận và có bàn gỡ hòa nhờ cú sút hiểm hóc của Ademola Lookman. Tuy nhiên, sai lầm của thủ môn Musso ở cuối hiệp một tạo điều kiện cho Mikel Oyarzabal tái lập thế dẫn trước cho đội bóng xứ Basque.

Sang hiệp hai, Atletico dồn toàn lực tấn công. Sau nhiều nỗ lực hãm thành, Julian Alvarez sắm vai người hùng với pha di chuyển thông minh và dứt điểm chân trái đẳng cấp, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Tại đây, Alvarez gây tiếc nuối khi đưa bóng trúng xà, khiến 2 đội phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi.

Trên chấm 11 m, thủ thành Unai Marrero trở thành người hùng của Sociedad khi cản phá thành công 2 cú đá đầu tiên của Alexander Srloth và Alvarez. Pablo Marin sau đó bình tĩnh tung cú sút quyết định, mang về niềm vui vỡ òa cho Sociedad.

Aihen Munoz bật khóc sau chức vô địch Copa del Rey.

Thất bại này là đòn giáng mạnh vào tâm lý của thầy trò hLV Diego Simeone trước thềm bán kết Champions League gặp Arsenal. Với Real Sociedad, chức vô địch là phần thưởng xứng đáng cho lối chơi kiên cường và bản lĩnh vững vàng trong những thời khắc sinh tử.