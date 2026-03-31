Bóng đá Argentina rúng động

  • Thứ ba, 31/3/2026 06:35 (GMT+7)
Chủ tịch Claudio "Chiqui" Tapia cùng Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) bị truy tố và phong tỏa tài sản trong vụ án liên quan đến các khoản nợ lớn.

Bóng đá Argentina đối mặt cú sốc lớn khi Chủ tịch Claudio "Chiqui" Tapia bị truy tố trong một vụ án kinh tế nghiêm trọng.

Quyết định được Tòa án Argentina đưa ra, đồng thời áp dụng biện pháp phong tỏa tài sản đối với Liên đoàn Bóng đá Argentina và các cá nhân liên quan.

Cụ thể, Tapia cùng thủ quỹ Pablo Toviggino bị truy tố và bị phong tỏa số tiền 350 triệu peso Argentina, tương đương khoảng 217.000 euro. Vụ việc nằm trong cuộc điều tra về hành vi bị cáo buộc là "chiếm dụng trái phép nguồn quỹ an sinh xã hội".

Theo phán quyết của thẩm phán, dù không bị tạm giam, Tapia hiện không được phép rời khỏi Argentina, trừ các trường hợp đặc biệt phục vụ công việc và phải có sự cho phép. Đây được xem là hạn chế đáng kể đối với người đứng đầu AFA trong giai đoạn nhạy cảm.

Nguồn cơn vụ việc xuất phát từ đơn tố cáo gửi tới Cơ quan Thu thuế và Hải quan Argentina (ARCA), trong đó đề cập các khoản nợ chưa thanh toán với tổng giá trị lên tới 19.000 triệu peso, tương đương khoảng 11,8 triệu euro.

Cơ quan điều tra cho rằng AFA với tư cách pháp nhân cũng phải chịu trách nhiệm trong vụ án này. Quyết định truy tố vì vậy không chỉ dừng ở cá nhân lãnh đạo mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức điều hành bóng đá Argentina.

Đáng chú ý, diễn biến xảy ra chỉ một ngày sau khi Tapia kỷ niệm 9 năm nắm quyền tại AFA. Trước đó, ông đã bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định không có hành vi sai phạm nào xảy ra trong thời gian ông điều hành.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận Argentina, khi nó không chỉ liên quan đến yếu tố pháp lý mà còn tác động trực tiếp đến hình ảnh và uy tín của nền bóng đá đang là đương kim vô địch World Cup.

Đào Trần

Argentina ARCA AFA Bóng đá Argentina Claudio "Chiqui" Tapia

