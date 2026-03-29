Emiliano Martinez bất mãn

  • Chủ nhật, 29/3/2026 09:02 (GMT+7)
Thủ môn Emiliano Martinez thẳng thắn chỉ ra những vấn đề của Argentina sau chiến thắng 2-1 trước Mauritania trong trận giao hữu hôm 28/3.

Martinez thất vọng vì màn trình diễn của đội nhà. Ảnh: Reuters.

Chia sẻ sau trận đấu, người gác đền của Aston Villa thừa nhận màn trình diễn của toàn đội dưới sức kỳ vọng. "Đây là một trận đấu khá tệ. Đây có lẽ là một trong những trận kém nhất của chúng tôi, dù chỉ là giao hữu. Chúng tôi thiếu cường độ, thiếu sự gắn kết và tốc độ", Martinez nhận định.

Thủ thành của Aston Villa cũng nhấn mạnh đối thủ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, điều không thể chấp nhận với một đội bóng đẳng cấp như Argentina. Anh cho rằng toàn đội cần nhanh chóng phân tích lại trận đấu để rút kinh nghiệm, bởi mỗi khi khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia, các cầu thủ phải thể hiện phong độ tốt nhất.

"May mắn là đây không phải trận Finalissima (gặp Tây Ban Nha - PV), bởi nếu chơi như vậy, Argentina có thể đã thất bại", Martinez thẳng thắn cho biết.

Bên cạnh đó, thủ môn sinh năm 1992 cũng phản bác những chỉ trích liên quan đến việc Argentina không thường xuyên đối đầu các đối thủ mạnh trong các trận giao hữu. Anh dẫn chứng tại kỳ World Cup 2022, đội bóng xứ Tango cũng không có nhiều trận đấu lớn trước giải nhưng vẫn thi đấu thành công nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm.

Vào ngày 1/4, Argentina sẽ có trận giao hữu thứ hai gặp Zambia trong đợt FIFA Days tháng này.

Bàn thắng thứ 900 của Messi Sáng 19/3, Lionel Messi ghi bàn mở tỷ số khi Inter Miami đối đầu Nashville thuộc lượt về vòng 1/8 cúp các Câu lạc bộ Concacaf.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.

Duy Luân

    Đọc tiếp

    Son Heung-min xin loi hinh anh

    Son Heung-min xin lỗi

    3 giờ trước 07:30 29/3/2026

    0

    Son Heung-min gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau thất bại 0-4 của tuyển Hàn Quốc trước Bờ Biển Ngà trong trận giao hữu ngày 28/3.

    Dimarco dap tra truoc tranh cai hinh anh

    Dimarco đáp trả trước tranh cãi

    2 giờ trước 08:27 29/3/2026

    0

    Hậu vệ Federico Dimarco khẳng định phản ứng ăn mừng chỉ là bản năng và bác bỏ cáo buộc kiêu ngạo trước trận quyết định với Bosnia.

    Thu mon MU cuu thua gay sot hinh anh

    Thủ môn MU cứu thua gây sốt

    2 giờ trước 08:25 29/3/2026

    0

    Senne Lammens gây ấn tượng mạnh với pha cứu thua trong chiến thắng 5-2 của tuyển Bỉ trước chủ nhà Mỹ rạng sáng 29/3.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

