Emiliano Martinez bất mãn

Thủ môn Emiliano Martinez thẳng thắn chỉ ra những vấn đề của Argentina sau chiến thắng 2-1 trước Mauritania trong trận giao hữu hôm 28/3.

Martinez thất vọng vì màn trình diễn của đội nhà.

Chia sẻ sau trận đấu, người gác đền của Aston Villa thừa nhận màn trình diễn của toàn đội dưới sức kỳ vọng. "Đây là một trận đấu khá tệ. Đây có lẽ là một trong những trận kém nhất của chúng tôi, dù chỉ là giao hữu. Chúng tôi thiếu cường độ, thiếu sự gắn kết và tốc độ", Martinez nhận định.

Thủ thành của Aston Villa cũng nhấn mạnh đối thủ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, điều không thể chấp nhận với một đội bóng đẳng cấp như Argentina. Anh cho rằng toàn đội cần nhanh chóng phân tích lại trận đấu để rút kinh nghiệm, bởi mỗi khi khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia, các cầu thủ phải thể hiện phong độ tốt nhất.

"May mắn là đây không phải trận Finalissima (gặp Tây Ban Nha - PV), bởi nếu chơi như vậy, Argentina có thể đã thất bại", Martinez thẳng thắn cho biết.

Bên cạnh đó, thủ môn sinh năm 1992 cũng phản bác những chỉ trích liên quan đến việc Argentina không thường xuyên đối đầu các đối thủ mạnh trong các trận giao hữu. Anh dẫn chứng tại kỳ World Cup 2022, đội bóng xứ Tango cũng không có nhiều trận đấu lớn trước giải nhưng vẫn thi đấu thành công nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm.

Vào ngày 1/4, Argentina sẽ có trận giao hữu thứ hai gặp Zambia trong đợt FIFA Days tháng này.

