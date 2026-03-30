Mức phí đắt đỏ để mời Argentina đá giao hữu

Việc tuyển Argentina chọn đá giao hữu với Zambia, một quốc gia không có nền tảng tài chính mạnh mẽ, khiến dư luận tò mò.

Lionel Messi và đồng đội sắp đá giao hữu với Zambia. Ảnh: Reuters.

Sau chiến thắng 2-1 trước Mauritania, Argentina sẽ có trận đấu tiếp theo trong loạt FIFA Days gặp Zambia vào ngày 31/3. Đây cũng là màn tổng duyệt cuối cùng của thầy trò HLV Lionel Scaloni trước khi bước vào World Cup 2026.

Việc Zambia giành quyền đá giao hữu với nhà đương kim vô địch thế giới Argentina gây bất ngờ lớn, đặc biệt khi đội bóng này không phải là lựa chọn ban đầu. Thay vào đó, Nam Phi mới là bên có lợi thế đàm phán để mời Argentina nhưng đã thất bại.

HLV Hugo Broos của tuyển Nam Phi thừa nhận đội bóng của ông muốn cọ xát với các đối thủ hàng đầu như Brazil hoặc Argentina trong đợt FIFA Days. Tuy nhiên, chi phí để mời các đội bóng lớn này được cho là lên tới gần 100 triệu rand (khoảng 5,3 triệu USD ), vượt ngoài khả năng tài chính của liên đoàn.

Trong khi đó, Zambia, đội tuyển bị đánh giá thấp hơn về tiềm lực thương mại, lại bất ngờ đạt được thỏa thuận thi đấu với Argentina. Lý giải về điều này, huyền thoại Kalusha Bwalya cho biết cơ hội đến từ yếu tố khách quan.

“Cơ hội đến một cách bất ngờ thông qua các mối quan hệ. Khi nhận được cuộc gọi, tôi thậm chí còn không tin nổi đó là Argentina”, Bwalya chia sẻ. Ông cũng nhấn mạnh rằng các mối quan hệ trong làng bóng đá quốc tế đóng vai trò then chốt, đặc biệt với các đội tuyển châu Phi vốn gặp nhiều hạn chế về tài chính.

Với Zambia, đây là cơ hội hiếm có để đối đầu với đội tuyển vừa vô địch World Cup 2022. Các cầu thủ Zambia cũng thể hiện quyết tâm tạo bất ngờ trước Lionel Messi và các đồng đội trên sân La Bombonera.

