Băng ghế dự bị hơn 700 triệu euro của tuyển Pháp

Trong chiến thắng 3-1 trước Colombia ở trận giao hữu rạng sáng 30/3, tuyển Pháp gây chú ý khi cất dàn cầu thủ đắt giá trên băng ghế dự bị.

Pháp sở hữu dàn sao đắt giá trên ghế dự bị.

Những cái tên hàng đầu như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Aurelien Tchouameni hay Eduardo Camavinga đều không góp mặt trong đội hình xuất phát. Bên cạnh đó, những Mike Maignan, Michael Olise và Hugo Ekitike cũng chỉ chờ cơ hội từ băng ghế dự bị.

Thống kê từ Transfermarkt cho thấy tuyển Pháp sở hữu băng ghế dự bị rất đắt giá, với tổng giá trị chuyển nhượng của nhóm cầu thủ này vượt 700 triệu euro.

Nổi bật nhất trong số này là Mbappe với mức định giá 200 triệu euro. Tiền đạo của Real Madrid đang là cầu thủ đắt giá nhất thế giới, theo Transfermarkt. Bên cạnh Mbappe còn có Olise (140 triệu euro), Dembele (100 triệu euro) và Ekitike (90 triệu euro).

Việc HLV Didier Deschamps mạnh dạn xoay tua đội hình nhằm thử nghiệm các nhân tố mới trước thềm World Cup 2026. Dù thay đổi nhiều vị trí, “Les Bleus” vẫn phô diễn sức mạnh và giành chiến thắng 3-1.

Sự cạnh tranh khốc liệt trong nội bộ giúp tuyển Pháp duy trì động lực và phong độ cao, đồng thời mang đến cho Deschamps nhiều lựa chọn chiến thuật.

Có thể thấy, tuyển Pháp đang sở hữu đội hình đồng đều và chất lượng, qua đó khẳng định vị thế là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Thầy trò HLV Deschamps cũng đang rất quyết tâm đòi lại cúp vàng từ tay Argentina sau kỳ World Cup 2022.

Vì sao hàng công tuyển Pháp luôn 'chật chội' Bóng đá Pháp luôn sản sinh ra những tiền đạo kiệt xuất, từ vị thế của các chân sút đỉnh cao cho đến sự kế thừa có chọn lọc ở thế hệ trẻ. Các tiền đạo Pháp vì thế luôn có một chỗ đứng riêng biệt