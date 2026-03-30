Điều kiện để Alonso dẫn dắt Liverpool

  • Thứ hai, 30/3/2026 09:42 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Xabi Alonso đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành tân huấn luyện viên của Liverpool.

Guler là trò cưng của Alonso.

Theo Fichajes, một cái tên lập tức được nhà cầm quân người Tây Ban Nha đưa vào danh sách ưu tiên nếu trở lại Anfield, đó là Arda Guler. Không phải ngẫu nhiên mà tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ trở thành mục tiêu hàng đầu, bởi Alonso đã theo dõi sát sao sự phát triển của cầu thủ sinh năm 2005 trong thời gian làm việc chung tại Real Madrid.

Điều Alonso nhìn thấy ở Guler không chỉ là tiềm năng, mà là một mảnh ghép phù hợp hoàn hảo với triết lý bóng đá ông muốn xây dựng tại Anfield. Khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, tư duy sáng tạo và sự linh hoạt khi có thể chơi ở nhiều vị trí tấn công khiến tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ trở thành lựa chọn lý tưởng cho một Liverpool đang cần làm mới hàng công, đặc biệt trong bối cảnh Mohamed Salah sắp rời đi.

Alonso được cho là đã trực tiếp đề đạt mong muốn chiêu mộ Guler như một trong những quyết định đầu tiên nếu ông nắm quyền. Đây không đơn thuần là một thương vụ bổ sung lực lượng, mà là bước đi mang tính định hình cho toàn bộ dự án. Alonso muốn xây dựng Liverpool xoay quanh những cầu thủ trẻ, giàu kỹ thuật và có khả năng tạo đột biến.

Dù vậy, tham vọng của Liverpool sẽ vấp phải trở ngại lớn từ Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia không có ý định để viên ngọc quý của mình rời đi. Điều đó đồng nghĩa, nếu muốn biến mong muốn của Alonso thành hiện thực, Liverpool sẽ phải đưa ra một đề nghị rất lớn, đủ sức làm lung lay lập trường kiên định từ Bernabeu.

PSG được hoãn trận gặp Lens để dồn sức đấu Liverpool

Ban tổ chức Ligue 1 chấp thuận đề nghị của PSG, dời trận gặp Lens sang tháng 5 nhằm giúp đại diện Pháp chuẩn bị tốt nhất cho tứ kết Champions League.

06:36 27/3/2026

Duy Anh

    HLV Kim Sang-sik: 'Viet Nam se thang 2-0' hinh anh

    HLV Kim Sang-sik: 'Việt Nam sẽ thắng 2-0'

    23 phút trước 12:08 30/3/2026

    0

    Dù đã giành vé dự Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam vẫn hướng đến chiến thắng trước Malaysia như một màn tổng duyệt quan trọng.

    HLV Malaysia tuyen bo thang Viet Nam hinh anh

    HLV Malaysia tuyên bố thắng Việt Nam

    51 phút trước 11:40 30/3/2026

    0

    HLV Peter Cklamovski bày tỏ sự tiếc nuối khi tuyển Malaysia phải nhận án phạt từ AFC và dừng bước ngay vòng loại Asian Cup 2027.

    Tuyen Italy duoc canh bao truoc tran sinh tu hinh anh

    Tuyển Italy được cảnh báo trước trận sinh tử

    1 giờ trước 11:23 30/3/2026

    0

    HLV Roberto Cevoli, người từng đối đầu Bosnia cùng San Marino, cho rằng tuyển Italy nắm lợi thế về chất lượng, nhưng vẫn phải dè chừng môi trường khắc nghiệt tại Zenica.

