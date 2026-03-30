Điều kiện để Alonso dẫn dắt Liverpool

Xabi Alonso đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành tân huấn luyện viên của Liverpool.

Guler là trò cưng của Alonso.

Theo Fichajes, một cái tên lập tức được nhà cầm quân người Tây Ban Nha đưa vào danh sách ưu tiên nếu trở lại Anfield, đó là Arda Guler. Không phải ngẫu nhiên mà tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ trở thành mục tiêu hàng đầu, bởi Alonso đã theo dõi sát sao sự phát triển của cầu thủ sinh năm 2005 trong thời gian làm việc chung tại Real Madrid.

Điều Alonso nhìn thấy ở Guler không chỉ là tiềm năng, mà là một mảnh ghép phù hợp hoàn hảo với triết lý bóng đá ông muốn xây dựng tại Anfield. Khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, tư duy sáng tạo và sự linh hoạt khi có thể chơi ở nhiều vị trí tấn công khiến tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ trở thành lựa chọn lý tưởng cho một Liverpool đang cần làm mới hàng công, đặc biệt trong bối cảnh Mohamed Salah sắp rời đi.

Alonso được cho là đã trực tiếp đề đạt mong muốn chiêu mộ Guler như một trong những quyết định đầu tiên nếu ông nắm quyền. Đây không đơn thuần là một thương vụ bổ sung lực lượng, mà là bước đi mang tính định hình cho toàn bộ dự án. Alonso muốn xây dựng Liverpool xoay quanh những cầu thủ trẻ, giàu kỹ thuật và có khả năng tạo đột biến.

Dù vậy, tham vọng của Liverpool sẽ vấp phải trở ngại lớn từ Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia không có ý định để viên ngọc quý của mình rời đi. Điều đó đồng nghĩa, nếu muốn biến mong muốn của Alonso thành hiện thực, Liverpool sẽ phải đưa ra một đề nghị rất lớn, đủ sức làm lung lay lập trường kiên định từ Bernabeu.