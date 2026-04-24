Bốn học sinh vượt qua hơn 1,1 triệu thí sinh an ninh mạng

Nữ sinh Quảng Trị đạt điểm cao nhất toàn quốc, cùng 3 học sinh đến từ Đà Nẵng, TP.HCM và Bắc Ninh nhận giải nhất cuộc thi an ninh mạng dành cho học sinh THCS.

Các học sinh đạt giải nhất tại cuộc thi "Học sinh với An ninh mạng 2026". Ảnh: NCA.

Ngày 24/4, Lễ trao giải Cuộc thi "Học sinh với An ninh mạng 2026" diễn ra tại Hà Nội. Đây là kỳ thi thu hút số lượng thí sinh kỷ lục, do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chủ trì, được Bộ Công an và Bộ Giáo dục & Đào tạo bảo trợ.

Vòng Sơ khảo ghi nhận 1,1 triệu học sinh THCS đăng ký từ 6.840 trường thuộc 34 tỉnh, thành phố, tương đương khoảng 15% tổng số học sinh THCS và 64% số trường THCS toàn quốc.

Theo Đại tá, TS Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục A05, Bộ Công an, đây là con số rất ấn tượng, cho thấy sức lan tỏa sâu rộng của cuộc thi trong ngành giáo dục và toàn xã hội.

TP.HCM dẫn đầu với 126.232 học sinh tham gia. Hưng Yên xếp thứ hai với 80.308 em, đồng thời là địa phương có tỷ lệ hưởng ứng cao nhất, đạt 44,28% tổng số học sinh THCS toàn tỉnh. Sơn La, Khánh Hòa và Cao Bằng cũng là những tỉnh ghi nhận tỷ lệ tham gia cao. Ở cấp trường, Trường THCS Đông Hòa (TP.HCM) dẫn đầu với 3.578 em tham dự; Trường THCS Long Thạnh (Cà Mau) đạt tỷ lệ 100% học sinh hưởng ứng.

Từ hơn một triệu thí sinh, Ban Tổ chức chọn 330 em vào Vòng Chung khảo ngày 20/4, tổ chức tại 295 điểm thi trực tuyến trên toàn quốc. Riêng tại Hà Nội, thí sinh dự thi tại Đấu trường mạng của Cục A05.

Kết quả, Ban Tổ chức trao giải cho 101 học sinh: 4 giải nhất, 7 giải nhì, 15 giải ba và 75 giải khuyến khích.

Các quán quân của cuộc thi gồm: Nguyễn Trà My (lớp 8C, THCS Quảng Tùng, Quảng Trị) - thí sinh đạt điểm cao nhất toàn quốc với 22 điểm; Nguyễn Như Bảo (lớp 8/6, THCS Phạm Văn Đồng, Đà Nẵng); Trần Cát An (lớp 6/2, THCS Nguyễn Trãi, TP.HCM) và Đỗ An Thuyên (lớp 7B, THCS Kim Chân, Bắc Ninh).

Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục A05, Phó chủ tịch điều hành NCA, nhấn mạnh không gian mạng đang trở thành môi trường học tập và phát triển quan trọng của thế hệ trẻ, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ từ lừa đảo, xâm hại và tác động tiêu cực đến trẻ em. Ông cũng khẳng định kết quả cuộc thi phản ánh tiềm năng lớn của thế hệ trẻ trong lĩnh vực an ninh mạng, lĩnh vực mang ý nghĩa chiến lược với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

Đại tá, TS Nguyễn Hồng Quân cho biết cuộc thi không chỉ là sân chơi kiến thức mà còn góp phần hình thành thói quen sử dụng Internet an toàn, văn minh, có trách nhiệm cho học sinh. Ông khẳng định đây là hướng đi đúng đắn, cần nhân rộng và duy trì thường niên.