Quản trị hội nhóm phải tuân thủ theo các quy định về an ninh mạng

Đối với các tài khoản dùng để quản lý, vận hành các hội, nhóm lớn trên các diễn đàn và nền tảng mạng xã hội, người quản trị phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động quản trị, vận hành của mình.

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong đó đề xuất định danh, xác thực chủ quản hội nhóm trên mạng xã hội.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng. Ảnh: Đỗ Trung.

Tình huống đặt ra: Khi một hội, nhóm trên mạng xã hội có hàng trăm nghìn thành viên và nhiều quản trị viên cùng điều hành xảy ra vi phạm pháp luật (như lừa đảo, phát tán tin giả, bạo lực mạng), thì quy trình định danh sẽ xác định ai là người chịu trách nhiệm pháp lý cao nhất, và xử lý ra sao nếu các tài khoản quản trị này được lập từ thông tin giả mạo hoặc thường xuyên thay đổi quyền quản trị?

Với nội dung này, trao đổi với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), cho biết hiện nay nhiều hội, nhóm trên không gian mạng được thành lập với số lượng thành viên rất lớn, đăng tải đa dạng nội dung liên quan đến mọi mặt của đời sống xã hội và thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham gia.

Bộ Công an có quan điểm và mục tiêu lâu dài khi xây dựng nghị định là phải quản lý được toàn bộ các hoạt động trên không gian mạng, trong đó có việc định danh tài khoản trên mạng xã hội.

Về định danh tài khoản mạng xã hội, theo Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đã quy định yêu cầu các nền tảng mạng xã hội phải thực hiện định danh tài khoản khi cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Theo đó, xu hướng hiện nay là thực hiện định danh thông qua số điện thoại di động.

Hiện nay, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ KH-CN đang chủ trì, phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện đối sánh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm làm sạch dữ liệu thuê bao di động.

Theo lãnh đạo A05, việc quản lý dữ liệu thuê bao bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” được xác định là nền tảng quan trọng để triển khai định danh các tài khoản trên không gian mạng. Cùng với đó, đối với các tài khoản dùng để quản lý, vận hành các hội, nhóm lớn trên các diễn đàn và nền tảng mạng xã hội, người quản trị phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động quản trị, vận hành của mình. Thực tế cho thấy nhiều nội dung do thành viên đăng tải chưa được kiểm duyệt, quản lý chặt chẽ, gây ra không ít hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

Do đó, cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm đối với các hành vi như: biết nhưng không ngăn chặn hoặc không xóa bỏ nội dung vi phạm; cho phép, tạo điều kiện để người dùng đăng tải nội dung vi phạm; không thực hiện nghĩa vụ kiểm duyệt theo quy định; hưởng lợi từ các hành vi vi phạm; không hợp tác với cơ quan chức năng trong việc gỡ bỏ thông tin, nội dung vi phạm…

Các hội, nhóm và quản trị viên vận hành cũng phải thực hiện trách nhiệm tương tự như các cơ quan báo chí trong đời sống thực.

Việc xác thực định danh chủ quản hội, nhóm và làm rõ trách nhiệm của người quản trị là giải pháp cần thiết nhằm tăng cường quản lý nhà nước trên không gian mạng, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh mạng, trật tự an toàn xã hội.