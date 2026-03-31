Đăng video xúc phạm người khác lên mạng xã hội, cụ ông 76 tuổi bị phạt

Cụ ông 76 tuổi ở Quảng Trị bị cơ quan công an ra quyết định xử phạt 6,2 triệu đồng do có hành vi đăng video xúc phạm người khác trên mạng xã hội.

Cán bộ công an xã Hoàn Lão làm việc với ông H.V.T. Ảnh: CA.

Công an xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa xử phạt vi phạm hành chính 1 người đàn ông 76 tuổi có hành vi xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội.

Trước đó, Công an xã Hoàn Lão phát hiện ông H.V.T. (SN 1950, trú tại xã Hoàn Lão) đăng tải, phát trực tiếp các video có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức nên triệu tập đến cơ quan công an làm việc.

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, ông H.V.T. thừa nhận hành vi vi phạm và chủ động gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải và cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Công an xã Hoàn Lão sau đó đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6,2 triệu đồng đối với ông H.V.T. theo Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ. Ông H.V.T. cũng nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt.

Công an xã Hoàn Lão khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, thận trọng khi đăng tải thông tin, phát trực tiếp trên mạng xã hội, tránh vi phạm pháp luật.

Trước đó, Công an xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) cũng triệu tập để làm việc, xử lý 1 người sử dụng tài khoản ẩn danh đăng bài xúc phạm người khác trên mạng xã hội Facebook.

Cách đây gần 10 ngày, Công an xã Hoàn Lão cũng tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.M.N (SN 2000, trú tại phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị) về việc bị đăng tải thông tin có nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên trang Facebook “Chợ Cộn Đồng Sơn” dưới hình thức ẩn danh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoàn Lão khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua đó xác định anh N.T.S. (SN 1996, trú tại xã Hoàn Lão) là chủ sử dụng tài khoản Facebook đăng tải nội dung sai sự thật nêu trên.

Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, anh N.T.S. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Nguyên nhân xuất phát từ nhận thức pháp luật còn hạn chế, thiếu kiểm soát trong phát ngôn trên không gian mạng, dẫn đến việc đăng tải thông tin bịa đặt, xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Quá trình làm việc, Công an xã Hoàn Lão tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật có liên quan và phân tích rõ những hệ lụy từ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Ông N.T.S. nhận thức rõ sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm, đăng tải bài viết đính chính, xin lỗi công khai và cam kết không tái phạm.