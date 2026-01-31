Bội thực vì quá nhiều cảnh hôn của Thanh Sơn

Bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" là tác phẩm hiếm hoi của Việt Nam theo chủ đề siêu nhiên. Tuy nhiên tập đầu, phim khiến một số khán giả than phiền vì quá nhiều cảnh hôn.

Bộ phim Đồng hồ đếm ngược do Thanh Sơn, Hoàng Hà, Bình An đóng chính lên sóng từ ngày 29/1. Phim giới thiệu cuộc sống của anh chàng diễn viên nghiệp dư Thành (Thanh Sơn). Đã 30 tuổi nhưng Thành vẫn lận đận với nghiệp diễn, bên cạnh đó, anh còn phải lo lắng cho cô bạn gái Minh Anh (Yến My) và chăm sóc cho mẹ ở quê.

Trong tập một, khán giả có thể thấy Thành bươn chải, làm nhiều công việc chân tay để nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật. Anh còn thường xuyên tới các buổi casting diễn viên để tìm kiếm cơ hội. Bên cạnh đó, phim khắc họa tình cảm gắn bó từ lúc còn gian truân giữa Thành và Minh Anh.

Thành và Minh Anh quấn quýt trong tập 1.

Tuy nhiên, trong khoảng 40 phút của phim, cứ khi nào quay tới bối cảnh nhà của Thành và Minh Anh, khán giả lại phải chứng kiến những nụ hôn mùi mẫn của đôi trẻ. Nhiều khán giả cho rằng Đồng hồ đếm ngược là phim chiếu vào khung giờ vàng, khi cả gia đình đang ngồi xem cùng nhau, khán giả gồm cả người già trẻ nhỏ, phim có quá nhiều cảnh hôn khiến người xem "bội thực".

Bên cạnh đó, Minh Anh không phải nữ chính, sau này cặp đôi sẽ trục trặc tình cảm dẫn đến đường ai nấy đi. Những tập đầu phim, biên kịch "đẩy" quá nhiều nụ hôn ngọt ngào của Thành - Minh Anh sẽ khiến người xem nhầm lẫn vai trò của cô. Thậm chí, có người cho rằng Minh Anh có sắc vóc nổi bật hơn so với nữ chính Hoàng Hà, nên để cô đóng vai chính.

Tập một Đồng hồ đếm ngược chủ yếu giới thiệu bối cảnh nhân vật. Phim được đánh giá có tiết tấu nhanh, nội dung giải trí dễ xem. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của Việt Nam có yếu tố siêu nhiên. Ngay khi trailer ra mắt, khán giả đã thích thú với những tình huống mới mẻ trong phim.

Trong tập 2, có tình tiết Thành bị ba người phụ nữ trung niên quấy rối. Họ bắt Thành phải cởi quần áo, nhảy sexy để mua vui cho họ. Tình tiết này bị khán giả đánh giá là phản cảm, lố lăng. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng đây là tình huống có thật ngoài đời, nhiều người trẻ đi làm thêm rất dễ dính vào cạm bẫy của người giàu.

Sắp tới, Thành gặp nhiều biến cố khi bị tuột mất vai nam chính trong dự án mà anh mong chờ, ước mơ sụp đổ, bạn gái quay lưng, làm mất khoản tiết kiệm cả đời của mẹ, Thành tuyệt vọng tìm đến cái chết. Nhưng Coddy - chú chó Thành chuộc từ lò mổ - cứu sống anh.

Sau biến cố, Thành đột nhiên có khả năng nhìn thấy số ngày còn sống của người khác. Thành nhận nhiệm vụ của thần chết nhằm kéo dài sự sống cho mẹ anh. Hà Chi (Hoàng Hà), cô hàng xóm khiếm thính của Thành bất đắc dĩ trở thành người đồng hành với Thành trên chặng đường hoàn thành các nhiệm vụ mà không biết rằng mình đang từng bước đưa Thành đến gần cái chết.