Bốc thăm World Cup 2026: Ông Trump được vinh danh

Lúc 00h ngày 6/12, Liên đoàn bóng đá thế giới tổ chức lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026.

Ông Trump nhận giải thưởng hòa bình của FIFA.

Kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2026: Bảng A: Mexico Bảng B: Canada Bảng C: Bảng D: Mỹ Bảng E: Bảng F: Bảng G: Bảng H: Bảng I: Bảng J: Bảng K: Bảng L:

Buổi lễ bốc thăm World Cup 2026 mở đầu bằng những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, trong đó có màn biểu diễn ca khúc chủ đề của giải đấu được thể hiện bởi Robbie Williams, Nicole Scherzinger.

Sau bài phát biểu khuấy động bầu không khí, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino công bố chủ nhân đầu tiên của giải thưởng "Hòa bình FIFA", đó chính là Tổng thống Donald Trump.

FIFA xác nhận áp dụng cơ chế bốc thăm kiểu Wimbledon, đảm bảo các đội tuyển mạnh nhất chỉ chạm trán nhau từ vòng bán kết World Cup 2026 trở đi nếu đứng nhất bảng.

Theo hệ thống mới, 4 đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng FIFA gồm Tây Ban Nha (1), Argentina (2), Pháp (3) và Anh (4) sẽ được chia vào hai nhánh đối lập ngay từ khi xây dựng lịch thi đấu.

Điều này đồng nghĩa "Tam sư" có thể tránh gặp Pháp, Argentina hoặc Tây Ban Nha cho đến vòng 4 đội cuối cùng, miễn là họ kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Cơ chế này từng được FIFA thử nghiệm tại FIFA Club World Cup 2025.

Tuyển Anh bước vào lễ bốc thăm World Cup với tư cách hạt giống số 1, nhưng nhiều kịch bản vẫn khiến thầy trò Thomas Tuchel phải lo lắng.

Xét theo thứ hạng FIFA và các đội giành vé, bảng đấu “ác mộng” với Anh có thể là Croatia, Panama, Jordan.

Ngoài châu Âu, DR Congo là đội nhóm 4 có vị trí cao nhất trong trường hợp họ qua vòng play-off. Ghana cũng được đánh giá là đối thủ khó chịu. Trong khi đó, Cape Verde cũng không thể xem thường khi từng đánh bại Ghana tại CAN năm ngoái.

Một kịch bản còn nặng đô hơn: Anh rơi vào bảng có Morocco, Na Uy (hoặc Scotland vì sự kình địch), và Jordan. Nếu Morocco góp mặt, Anh sẽ tránh được việc phải gặp Ai Cập của Mohamed Salah ở nhóm 3, Ghana hay DR Congo nếu đội châu Phi này vượt qua vòng loại.