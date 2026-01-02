Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc loạt mỹ phẩm nổi tiếng

Nhiều lô mỹ phẩm lưu hành trên thị trường vừa bị đình chỉ, thu hồi và tiêu hủy do vi phạm công thức đã công bố, không đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặc thiếu hồ sơ pháp lý theo quy định.

Sản phẩm bị thu hồi được bán tại nhà thuốc Long Châu. Ảnh: NTLC.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa ban hành liên tiếp các công văn yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy nhiều lô mỹ phẩm vi phạm quy định trên phạm vi toàn quốc. Các quyết định được đưa ra sau khi cơ quan kiểm nghiệm phát hiện sản phẩm không đúng hồ sơ công bố, không đạt chỉ tiêu chất lượng hoặc doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý.

Theo Cục Quản lý Dược, căn cứ Công văn số 70/BC-TTKN ngày 7/10/2025 của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, lô Gel tắm & vệ sinh Herbal Nano - hộp 1 chai 105 g có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.

Sản phẩm mang số tiếp nhận Phiếu công bố 162/22/CBMP-BD; số lô 010325; ngày sản xuất 3/3/2025; hạn dùng 3/3/2028. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần TNHH sản xuất thương mại Vinapharma, sản xuất tại Công ty TNHH Bio International.

Mẫu mỹ phẩm được lấy tại Nhà thuốc Long Châu 16 (quận 10, TP.HCM) để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy mẫu thử chứa 2-Phenoxyethanol, trong khi thành phần này không có trong công thức đã được cấp phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Theo giải trình của Công ty TNHH Bio International, lô sản phẩm này thực tế có sử dụng 2-Phenoxyethanol. Điều này đồng nghĩa công thức sản xuất không phù hợp với hồ sơ đã công bố và nhãn sản phẩm đang lưu hành.

Trên cơ sở đó, Cục Quản lý Dược quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô Gel tắm & vệ sinh Herbal Nano nêu trên, với lý do mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc lưu hành sản phẩm vi phạm; tổ chức thu hồi, tiêu hủy và xử lý các đơn vị không chấp hành theo quy định.

Ngoài sản phẩm Herbal Nano, Cục Quản lý Dược cũng thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi lô nước tắm gội thảo dược DR. PAPIE - hộp 1 lọ 230 ml, số lô 030425, ngày sản xuất 12/4/2025, hạn dùng 12/4/2028.

Sản phẩm do Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Starmed chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, sản xuất tại Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao Starmed.

Các mẫu được lấy tại cửa hàng Con Cưng (TP.HCM) và Nhà thuốc An Khang tại Tây Ninh. Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh cho thấy mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm DR. PAPIE vi phạm. Đồng thời đề nghị các Sở Y tế địa phương giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, xử lý các trường hợp tiếp tục kinh doanh sản phẩm không đạt chất lượng.

Cùng với các quyết định thu hồi, Cục Quản lý Dược cũng ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH đầu tư và thương mại Japan Connection do kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, có 9 sản phẩm mỹ phẩm cùng vi phạm, được xác định là tình tiết tăng nặng. Doanh nghiệp này bị xử phạt 75 triệu đồng và buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ 9 sản phẩm vi phạm do công ty đứng tên công bố.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế tiếp tục giám sát, thông báo đến các cơ sở kinh doanh ngừng lưu hành các sản phẩm vi phạm, bảo đảm việc thu hồi và tiêu hủy được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Theo Cục Quản lý Dược, các quyết định trên nhằm tăng cường quản lý mỹ phẩm lưu hành, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời chấn chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên thị trường.