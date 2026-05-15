Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 511 mỹ phẩm do Công ty Việt Hương sản xuất

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy 511 mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương sản xuất vì không áp dụng tiêu chuẩn CGMP-ASEAN theo quy định.

Bộ Y tế yêu cầu thu hồi, tiêu hủy 511 mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương sản xuất vì vi phạm quy định về tiêu chuẩn CGMP-ASEAN. Ảnh: Unsplash.

Theo công văn của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), doanh nghiệp có nhà máy tại lô D10-5, Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều, thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội.

Quyết định được đưa ra căn cứ theo Nghị định 117/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Thông tư 06/2011 của Bộ Y tế về quản lý mỹ phẩm và biên bản kiểm tra Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương ngày 16/1/2026.

Theo Cục Quản lý Dược, lý do thu hồi là công ty không triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN) theo quy định pháp luật.

Cơ quan quản lý yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc toàn bộ 511 sản phẩm nằm trong danh mục kèm theo công văn.

Đồng thời, Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm liên quan; trả lại cho đơn vị cung ứng và tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

Riêng Sở Y tế Hà Nội được giao giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy của doanh nghiệp và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/6/2026.

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương phải gửi thông báo thu hồi tới các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và thực hiện tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm. Báo cáo kết quả thu hồi phải gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/6/2026.

Danh mục thu hồi trải dài ở nhiều nhóm mỹ phẩm như sữa rửa mặt, serum, kem chống nắng, dầu gội, dung dịch vệ sinh, son môi, nước hoa, sản phẩm trị mụn, trị nám hay chăm sóc tóc.

Một số dòng mỹ phẩm tiêu biểu nằm trong danh sách bị đình chỉ lưu hành gồm:

Sữa tắm Mộc Tâm

Whitening Serum

Sun Cream

Serum 9 Days

Dầu gội phủ bạc

Spotless Perfect Serum

Bio Lip Balm

Perfect Sunblock Cream I'm Nature

Daily Facial Cleanser

Diamond Luxury Cream

Pro Melasma Cream

Calendula Cleansing Gel

Whitening Facial Serum

Nano Gold Face Cream Day & Night

AHA Skin Peel

Dakami Black Ginseng Day

Dakami Recovery Cream

Black Ginseng Serum

Collagen A.G Suncream

Hydra Nourish Makeup Remover

UV Totalvive

Spot White Essence

Facial Moisturizer

Clearskin 2-days Serum

Yu Green Serum

Silk Shine Shampoo

Red Carnation Lipstick

Phủ bạc Crganic100

Ngoài ra, danh sách còn bao gồm nhiều dòng nước hoa, mỹ phẩm chăm sóc cơ thể, sản phẩm làm trắng da, trị mụn, tẩy tế bào chết và chăm sóc tóc được phân phối bởi hàng chục doanh nghiệp, hộ kinh doanh khác nhau trên thị trường.

Theo phụ lục công bố, các sản phẩm này được sản xuất cho nhiều đơn vị chịu trách nhiệm đưa ra thị trường như Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Bio Cosmetics, Công ty TNHH mỹ phẩm Mộc Tâm Nature, Công ty TNHH Fujiwon, Công ty cổ phần Dakami group, Công ty TNHH Sinh Dược Bio cùng nhiều doanh nghiệp khác.

Đây là một trong những đợt thu hồi mỹ phẩm quy mô lớn được công bố gần đây, liên quan tới hàng trăm sản phẩm lưu hành trên thị trường.