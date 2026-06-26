Cục Quản lý Dược vừa thu hồi 286 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm của 21 doanh nghiệp, gồm nhiều thương hiệu quen thuộc như Johnson's, Neutrogena, Lemonade.

Bộ Y tế thu hồi 286 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm ở nhiều nhóm sản phẩm.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 498/QĐ-QLD thu hồi 286 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho 21 doanh nghiệp. Danh mục bao gồm nhiều nhóm sản phẩm như mỹ phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc, mỹ phẩm trang điểm, sản phẩm vệ sinh cá nhân và sản phẩm chăm sóc trẻ em.

Theo Cục Quản lý Dược, quyết định được ban hành trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp gửi từ tháng 2 đến tháng 3/2026. Nguyên nhân là các doanh nghiệp không còn nhu cầu tiếp tục kinh doanh những sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm, nên chủ động đề nghị cơ quan quản lý chấm dứt hiệu lực các số tiếp nhận này.

Sau khi được ban hành, quyết định sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký và các tổ chức, cá nhân liên quan cùng cơ quan quản lý địa phương có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Danh sách doanh nghiệp có số tiếp nhận Phiếu công bố bị thu hồi gồm Công ty TNHH đầu tư và thương mại Châu Linh, Công ty CP Dược phẩm Tedis - Việt Hà, Công ty TNHH Thương mại Khánh Linh An, Công ty TNHH TMDV Hà Lâm, Công ty TNHH Alice Cao, Công ty TNHH Thương mại FSC, Công ty CP Benice, Công ty CP Thương mại và Đầu tư Five Grains, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Ngọc An Khang, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thương mại và Dịch vụ Thiên Phúc, Công ty CP MBB Retail, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu K-BIG Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu YOBE, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ANC Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mỹ phẩm Anh Thư, Công ty TNHH Lotus An Việt, Công ty CP GENA Thái Bình Dương, Công ty TNHH GDT Korea, Công ty TNHH PJSB, Công ty TNHH JNTL Consumer Health (Việt Nam) và Công ty TNHH Focallure Cosmetic (Việt Nam).

Trong số 286 số tiếp nhận bị thu hồi có nhiều sản phẩm thuộc các thương hiệu quen thuộc trên thị trường như Johnson's, Neutrogena, Aveeno, Listerine, OGX, Lemonade, Farmstay, Focallure, Groundplan, YOBE, Huskin, C.LIN, Hydro Victoria và Cavoli. Danh mục trải rộng từ dầu gội, dầu xả, kem dưỡng, serum, mặt nạ, kem chống nắng, son môi, kem nền, sữa rửa mặt, nước súc miệng đến kem đánh răng và các sản phẩm chăm sóc trẻ em.

Theo quy định hiện hành, Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là căn cứ để doanh nghiệp đưa mỹ phẩm ra lưu hành trên thị trường. Khi không còn nhu cầu kinh doanh, thay đổi danh mục sản phẩm hoặc chiến lược phân phối, doanh nghiệp có thể chủ động đề nghị cơ quan quản lý thu hồi số tiếp nhận đã được cấp.

Việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố trong trường hợp này là thủ tục hành chính theo đề nghị của doanh nghiệp, không đồng nghĩa với việc sản phẩm bị kết luận vi phạm chất lượng hoặc không bảo đảm an toàn.

Trường hợp doanh nghiệp muốn tiếp tục lưu hành các sản phẩm sau khi số tiếp nhận đã bị thu hồi, việc đưa sản phẩm ra thị trường phải thực hiện theo các quy định hiện hành về công bố mỹ phẩm. Người tiêu dùng có thể theo dõi các thông báo tiếp theo từ cơ quan quản lý hoặc doanh nghiệp để cập nhật thông tin liên quan đến từng sản phẩm.