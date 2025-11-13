Bộ Y tế đề nghị Lazada, TikTok gỡ sản phẩm giảm cân sai phạm

Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm giảm cân bán trên Lazada, Shopee, TikTok khi chưa được cấp phép, đề nghị Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp xử lý.

Ngày 13/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã gửi văn bản số 2312/ATTP-SP đến Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên các sàn thương mại điện tử sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Theo Cục An toàn thực phẩm, trong quá trình hậu kiểm, cơ quan này phát hiện sản phẩm “Viên uống giảm cân 15kg” đang được quảng cáo và bày bán trên sàn Lazada dù chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Đáng chú ý, trên Shopee, sản phẩm này còn được rao bán với thông tin sử dụng giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố số 5438/2024/ĐKSP, được giới thiệu là của sản phẩm “Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng”. Tuy nhiên, khi đối chiếu dữ liệu, Cục khẳng định không có bất kỳ giấy phép nào mang số hiệu trên được cấp.

Để tăng cường hiệu quả quản lý và ngăn chặn tình trạng kinh doanh thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo đến các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là Lazada, yêu cầu ngừng kinh doanh, gỡ bỏ các thông tin quảng cáo và sản phẩm vi phạm; Phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản số 2314/ATTP-SP gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quản lý hoạt động quảng cáo và kinh doanh thực phẩm chức năng trên các nền tảng mạng xã hội.

Qua công tác hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện các sản phẩm thực phẩm chức năng Viên uống DIET MINAMI, Trà hỗ trợ giảm cân 12kg Hitana Minami và Viên uống giảm cân 15kg đang được quảng cáo, kinh doanh trên nền tảng TikTok khi chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Cũng trong ngày 13/11, Cục An toàn thực phẩm ban hành văn bản số 2313/ATTP-SP gửi trực tiếp Công ty TNHH Thương mại Điện tử Lazada Việt Nam. Trong văn bản này, Cục yêu cầu Lazada rà soát toàn bộ hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên nền tảng, chỉ cho phép bày bán các sản phẩm đã được công bố hợp lệ theo Luật An toàn thực phẩm 2010, Nghị định 15/2018/NĐ-CP và Thông tư 43/2014/TT-BYT.

Đơn vị này yêu cầu Lazada phải ngừng kinh doanh, gỡ bỏ mọi thông tin liên quan đến “Viên uống giảm cân 15kg” và thực hiện nghiêm các chỉ đạo trước đây của Cục về quản lý sản phẩm thực phẩm chức năng kinh doanh trực tuyến. Báo cáo kết quả phải được gửi về Cục trước ngày 18/11/2025.

Cục An toàn thực phẩm đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên mua và sử dụng những sản phẩm đã được công bố hợp lệ, tránh nguy cơ sử dụng hàng không rõ nguồn gốc hoặc chưa được cơ quan chức năng cấp phép, nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Theo Cục An toàn thực phẩm, thời gian qua, đơn vị này đã phối hợp cùng nhiều bộ, ngành và địa phương nhằm siết chặt hoạt động quảng cáo, kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường mạng để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch.