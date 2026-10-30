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Kinh doanh

Bộ trưởng Xây dựng: Sẽ siết quản lý, ngăn 'dự án ma' bất động sản

  • Thứ sáu, 30/10/2026 16:09 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Bộ trưởng Xây dựng cho biết dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) quy định chặt chẽ về điều kiện đặt cọc, xây dựng cơ sở dữ liệu để người dân tra cứu thông tin dự án.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: quochoi.vn.

Giải trình trước Quốc hội ngày 30/10 về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết dự thảo luật mới đã quy định nghiêm cấm nhận đặt cọc khi dự án chưa đủ điều kiện.

Theo Bộ trưởng, để một dự án đủ điều kiện nhận đặt cọc, chủ đầu tư phải trải qua nhiều trình tự, thủ tục. Nhà đầu tư phải thực hiện nghiêm túc các quy định mới có thể đến giai đoạn nhận đặt cọc.

Bộ trưởng cũng ghi nhận lo ngại của đại biểu về tình trạng dự án không có thật, thông tin thiếu minh bạch được đưa ra thị trường, ảnh hưởng đến người dân. Về điều này, ông khẳng định cơ quan quản lý sẽ siết chặt quản lý, giúp người dân và doanh nghiệp an tâm giao dịch.

Bộ trưởng giải trình về khoản 5% giá trị hợp đồng, vốn chủ sở hữu

Một nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm là đề xuất người mua nhà ở hình thành trong tương lai chuyển 5% giá trị hợp đồng còn lại vào tài khoản bảo đảm tại ngân hàng cho đến khi nhận được sổ hồng.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết khoản tiền này được đặt trong cơ chế bảo lãnh ngân hàng. Theo ông, chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ từ đầu đến cuối dự án, gồm tiền đất, thuế, chi phí xây dựng, nghiệm thu và bàn giao công trình. Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ, chủ đầu tư cần nhanh chóng thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua.

Bộ trưởng cũng đề cập điều kiện vốn chủ sở hữu 15% đối với doanh nghiệp tham gia dự án. Các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương cần kiểm tra nghiêm điều kiện của doanh nghiệp trước khi tham gia thực hiện dự án.

Về hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu nhà ở, thị trường bất động sản, Bộ trưởng cho biết dữ liệu được xây dựng từ năm 2015 chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng và phạm vi thông tin.

Dự thảo luật vì vậy quy định triển khai hệ thống dữ liệu tập trung, xây dựng mã định danh điện tử cho bất động sản và chứng chỉ hành nghề môi giới. Hệ thống sẽ kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu về đất đai, thuế, dân cư và những lĩnh vực liên quan.

Theo Bộ trưởng, mã định danh điện tử giúp cơ quan quản lý giám sát thị trường, hạn chế gian lận, đầu cơ, trục lợi. Người dân và doanh nghiệp cũng có thể tra cứu thông tin bất động sản, giảm thủ tục và chi phí.

Bộ trưởng cho biết Bộ Xây dựng đã triển khai hạ tầng công nghệ, phần mềm và chuyển giao tài khoản quản trị cho các địa phương.

Theo số liệu ông cung cấp, hệ thống đã tạo lập 12.200 tài khoản người dùng, ghi nhận 66.302 giao dịch bất động sản, 816 dự án và 18.106 chứng chỉ hành nghề môi giới. Việc cập nhật, bổ sung dữ liệu tiếp tục được triển khai theo quy định.

Đề xuất chuyển 5% tiền mua nhà hình thành trong tương lai vào tài khoản đảm bảo

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Thủy Tiên

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