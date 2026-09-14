Đề xuất chuyển 5% tiền mua nhà hình thành trong tương lai vào tài khoản đảm bảo

Bộ Xây dựng đề xuất người mua nhà hình thành trong tương lai chuyển 5% giá trị hợp đồng còn lại vào tài khoản đảm bảo, chỉ giải ngân cho chủ đầu tư khi có sổ hồng.

Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp vào cuối năm nay. Ảnh: Thế Bằng.

Tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) mới nhất, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung cơ chế đảm bảo đối với 5% giá trị còn lại của hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

Theo phương án này, việc thanh toán nhà hình thành trong tương lai vẫn được thực hiện nhiều lần. Lần đầu người mua thanh toán không quá 30% giá trị hợp đồng, bao gồm cả tiền đặt cọc. Các lần thanh toán tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng, nhưng tổng số tiền chủ đầu tư được thu trước khi bàn giao nhà không quá 70% giá trị hợp đồng.

Nếu người mua chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng.

Với 5% tiền mua nhà còn lại, dự thảo lần này quy định khoản tiền sẽ được chuyển vào tài khoản bảo đảm thanh toán mở tại tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Việc mở tài khoản và các thỏa thuận liên quan do các bên thống nhất trong hợp đồng.

Ngân hàng sẽ chuyển khoản tiền 5% này cho chủ đầu tư sau khi người mua được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp sổ hồng. Trường hợp việc cấp sổ hồng không thực hiện được do lỗi của chủ đầu tư, khách hàng được lấy lại số tiền đang nằm trong tài khoản bảo đảm.

Cách thiết kế này khác với quy định hiện hành. Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định nếu người mua chưa được cấp sổ hồng thì chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. 5% còn lại được thanh toán khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho người mua.

Trong quá trình góp ý dự thảo, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Tập đoàn Vingroup cho biết thực tế có trường hợp người mua tự thực hiện thủ tục cấp sổ hồng. Điều này khiến chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc thu khoản 5% còn lại.

Hai đơn vị đề xuất nếu khách hàng tự nguyện thực hiện thủ tục cấp sổ hồng thì phải thanh toán 5% giá trị hợp đồng còn lại cho chủ đầu tư ngay khi xác định tự thực hiện thủ tục.

VCCI cũng đề nghị làm rõ trường hợp người mua tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận trong khi chủ đầu tư đã hoàn thành các điều kiện để cấp giấy. Theo VCCI, cần quy định thời điểm khoản tiền 5% trong tài khoản phong tỏa hoặc tài khoản đảm bảo được giải tỏa để chuyển cho doanh nghiệp.

Cơ quan này đồng thời đề nghị quy định rõ cách xử lý khoản tiền trong tài khoản đảm bảo khi các bên không đạt được thỏa thuận hoặc người mua đã được cấp giấy chứng nhận.

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm nay.