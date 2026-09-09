Thủ tướng: Không để 3 luật về đất đai, nhà ở 'ban hành rồi vướng mắc'

Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ 3 dự án luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, tránh xung đột pháp lý khiến luật ban hành nhưng không thể triển khai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi họp sáng 9/9. Ảnh: Nhật Bắc/ Báo Chính phủ.

Sáng 9/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trước khi các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng đánh giá cao tinh thần khẩn trương và nỗ lực của các Bộ, cơ quan trong tiến hành tổng kết Nghị quyết 18 và xây dựng Nghị quyết 21, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các đối tượng chịu tác động và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội đối với hồ sơ định hướng chính sách của các dự án luật.

Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với cả 3 dự án luật

Thủ tướng nhấn mạnh đây là 3 luật gắn bó mật thiết, có vai trò rất quan trọng trong khơi thông các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng thời gian tới. Nội dung có tác động lớn đến người dân, tổ chức, nhà đầu tư, nền kinh tế, an ninh, quốc phòng.

Để đảm bảo tiến độ xây dựng và chất lượng về nội dung của các dự thảo, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan rà soát nội dung, bảo đảm các dự án luật này và các luật có liên quan như Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch, Luật Thuế..., cùng các văn bản hướng dẫn, phải thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Trung ương tại Nghị quyết 21, chỉ đạo của Bộ Chính trị, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 64-TB/VPTW.

Thủ tướng lưu ý phải tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng, trình dự thảo luật theo đúng quy định, đặc biệt phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc, quy định kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật.

Bên cạnh đó, lấy ý kiến đồng thời về cả 3 luật một cách rộng rãi, thực chất với đối tượng chịu tác động, tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức, hiệp hội, đoàn thể... và khi lấy ý kiến người dân phải giải thích rất rõ mục tiêu, nội hàm chính sách, tránh cách hiểu khác nhau hoặc không hiểu rõ.

Không để luật ban hành nhưng không triển khai được

Theo Thủ tướng, các bộ chủ trì soạn thảo phải rất cầu thị, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ, thuyết phục các ý kiến trên cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học để dự thảo luật khi được thông qua thực sự đi vào cuộc sống và có hiệu quả thực chất.

Thủ tướng cũng yêu cầu đánh giá tác động đầy đủ khi xây dựng và ban hành chính sách, rà soát kỹ quy định xử lý chuyển tiếp, tránh tình trạng có khoảng trống hoặc xung đột pháp lý khi triển khai thực hiện làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, chịu trách nhiệm về tính đồng bộ, thống nhất pháp luật khi các dự án luật được Quốc hội thông qua, không để xảy ra tình trạng luật được ban hành nhưng không triển khai được do vướng mắc của luật khác có liên quan.

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc/ Báo Chính phủ.

Cho ý kiến về một số nội dung cụ thể, Thủ tướng yêu cầu rà soát, xác định những nhóm chính sách đưa vào các dự án luật và những nhóm chính sách đưa vào văn bản hướng dẫn; lưu ý phải thực sự cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tránh tình trạng trên bộ giảm nhưng dưới địa phương tăng, gây ra những điểm nghẽn, rào cản với phát triển; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện, kết nối, liên thông dữ liệu về đất đai, nhà ở, bất động sản...

Thủ tướng phân công các Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực tiếp tục chỉ đạo; Bộ Tư pháp khẩn trương gửi báo cáo thẩm định các dự án luật; Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, trình Chính phủ trước ngày 11/9 để hoàn thiện các thủ tục theo quy định và báo cáo tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 9 tới.