Bộ trưởng Tài chính: Sửa luật chứng khoán để bảo vệ tối đa quyền lợi nhà đầu tư

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đều hướng tới việc bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Ảnh: Quochoi.vn.

Sáng 28/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã tiến hành phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Sau khi nghe hơn 10 ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có phần giải trình, làm rõ những nội dung trong Luật mà các đại biểu quan tâm.

Sửa luật để bảo vệ tối đa quyền lợi nhà đầu tư

Theo đó, người đứng đầu ngành Tài chính nhấn mạnh nguyên tắc chung khi xây dựng dự thảo luật là đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường chứng khoán trong thời kỳ mới, huy động nguồn lực xã hội, đóng góp cho phát triển kinh tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Bộ trưởng Tuấn cho biết hiện thị trường chứng khoán là một trong những kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế. Muốn đạt yêu cầu đặt ra, thị trường cần vận hành công khai, minh bạch, hiệu quả.

“Quan trọng nhất của việc sửa luật là để bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư, các thành viên thị trường”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Trước đó, có đại biểu Quốc hội đã đề xuất trong dự án luật mới cần có một điều riêng về vai trò của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tuấn khẳng định toàn bộ điều kiện quy định trong luật mới đều hướng tới việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Nhắc lại việc thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được FTSE Russell nâng hạng từ cận biên lên mới nổi thứ cấp, Bộ trưởng cho biết Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tích cực làm việc với MSCI để xếp hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường được nâng hạng đồng nghĩa với việc có thể thu hút dòng vốn từ các quỹ đầu tư lớn trên thế giới.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng cho biết quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây dựng dự án luật mới là cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho thị trường phát triển, đồng thời đáp ứng phù hợp với các quy định pháp luật đã ban hành.

Mục tiêu quan trọng nhất vẫn là đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, người dân Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn

“Nhưng mục tiêu quan trọng nhất vẫn là đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, người dân”, Bộ trưởng một lần nữa nhấn mạnh.

Lấy ví dụ về điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), quy định trước đây yêu cầu phải được cơ quan kiểm toán độc lập chấp nhận toàn phần báo cáo, nhưng tại dự án luật mới đã sửa đổi theo hướng có thể chấp nhận toàn phần hoặc có ý kiến ngoại trừ, nhưng phần ngoại trừ không ảnh hưởng tới điều kiện chào bán.

Tương tự, quy định về mối quan hệ giữa việc lưu ký và ngân hàng lưu ký cũng có một loạt cải cách thủ tục hành chính trong việc phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán, nhằm tăng cường công tác quản lý, phối hợp, điều hành...

Làm rõ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán

Về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán, đây là nội dung nhận được nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội. Trong đó, nhiều đại biểu Quốc hội yêu cầu làm rõ quy định trong dự án luật mới với các quy định trong Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết quan điểm xây dựng nội dung này trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán cũng tương tự quy định tại Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, dự án luật mới bổ sung quy định về các điều kiện đặc thù, đảm bảo mục tiêu để thị trường phát triển hiệu quả mà vẫn đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư.

Đại biểu Quốc hội góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Ảnh: Quochoi.vn.

Về cập nhật hệ thống công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu giao dịch của thị trường, Bộ trưởng cho biết đây là yêu cầu chính đáng.

Trước đây, khi mới vận hành, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch dựa trên hệ thống công nghệ thông tin của Thái Lan, khi điều kiện, quy mô thị trường thay đổi, hệ thống đã nhiều lần gặp sự cố. Sau đó, thị trường đã chuyển sang sử dụng hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán của Hàn Quốc, đến nay cơ bản vận hành ổn định.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phát triển liên tục của thị trường, việc tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin là cần thiết.

Điều này cũng gắn với việc phát triển nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán nói chung và Ủy ban Chứng khoán nói riêng. Bộ trưởng cho biết trước đây cạnh tranh nhân lực trong môi trường Nhà nước và tư nhân rất cao. Trong giai đoạn thị trường chứng khoán sôi động năm 2010-2012, có thời điểm rất nhiều nhân sự Ủy ban Chứng khoán xin nghỉ để ra làm việc cho các công ty chứng khoán tư nhân.

Do đó, Bộ trưởng cho rằng cần có cơ chế để giữ chân nhân tài cho ngành chứng khoán.

Về mô hình vận hành của thị trường, hiện cơ quan quản lý đã cơ cấu lại bao gồm Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) và các công ty con. Tới đây, việc giao dịch sẽ được tách biệt với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) chỉ niêm yết và giao dịch cổ phiếu, còn Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ giao dịch trái phiếu và sản phẩm phái sinh.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định việc sắp xếp lại mô hình vận hành đảm bảo thị trường vận hành ổn định, thông suốt, đồng thời cho biết cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội để xây dựng dự án luật hiệu quả.