Sắp có thêm công ty chứng khoán vốn tỷ USD

VPBankS dự kiến phát hành gần 844 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 45%, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 27.187 tỷ đồng nếu được cổ đông thông qua.

VPBankS sắp nâng vốn điều lệ lên hơn 27.187 tỷ đồng, tương đương trên 1 tỷ USD. Ảnh: VPX.

CTCP Chứng khoán VPBank - VPBankS (HoSE: VPX) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 45%.

Cụ thể, VPBankS dự kiến phát hành gần 843,75 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 45%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 45 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 8.437,5 tỷ đồng . Nguồn vốn thực hiện được lấy từ thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2025, căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Hiện vốn điều lệ của VPBankS ở mức 18.750 tỷ đồng . Sau đợt phát hành dự kiến, con số này sẽ tăng lên 27.187,5 tỷ đồng , tương đương trên 1 tỷ USD , đưa công ty vào nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn lớn nhất ngành chứng khoán.

Kế hoạch trên tiếp nối quá trình tăng vốn nhanh của VPBankS trong những năm gần đây. Sau khi gia nhập hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), vốn điều lệ của công ty tăng từ gần 270 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng . Sau đợt IPO vào cuối năm 2025, quy mô vốn tiếp tục tăng lên 18.750 tỷ đồng .

Cùng với việc mở rộng nền tảng vốn, VPBankS ghi nhận tăng trưởng về quy mô tài sản và hoạt động kinh doanh.

Đến cuối quý III, tổng tài sản của công ty đạt hơn 83.000 tỷ đồng , tăng 14,1% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước đạt gần 40.000 tỷ đồng , tăng 17%. Với vốn chủ sở hữu gần 36.300 tỷ đồng , doanh nghiệp cho biết còn dư địa khoảng 33.000 tỷ đồng để mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của VPBankS đạt 3.516 tỷ đồng , tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài nguồn vốn tự có, công ty cũng đẩy mạnh huy động vốn từ các định chế tài chính trong và ngoài nước. Trong nửa đầu năm 2026, VPBankS huy động thành công tổng cộng 200 triệu USD thông qua các khoản vay hợp vốn do Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) thu xếp.

Ngày 24/9, doanh nghiệp tiếp tục công bố nghị quyết triển khai khoản vay hợp vốn mới trị giá 150 triệu USD do SMBC đứng đầu thu xếp, kèm điều khoản cho phép mở rộng quy mô khoản vay.

Theo VPBankS, việc củng cố nền tảng vốn nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển các sản phẩm dịch vụ đầu tư và tăng năng lực cho vay ký quỹ. Công ty cũng đang mở rộng mảng quản lý gia sản và dự kiến đưa thêm các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào nền tảng giao dịch trong quý IV.