Bộ trưởng Quản lý khẩn cấp Trung Quốc bị điều tra

Ông Wang Xiangxi, Bộ trưởng Quản lý khẩn cấp Trung Quốc, đã bị đặt dưới diện điều tra kỷ luật và giám sát, theo thông báo chính thức công bố hôm thứ Bảy.

Ông Wang Xiangxi, Bộ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo thông báo, cuộc điều tra do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) và Ủy ban Giám sát Quốc gia tiến hành, liên quan đến các cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật nhà nước, Tân Hoa Xã đưa tin.

Ông Wang, sinh tháng 8/1962, là gương mặt có nhiều năm hoạt động nổi bật trong cả lĩnh vực công nghiệp than và bộ máy quản lý nhà nước. Quê tại thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc, ông bắt đầu sự nghiệp trong ngành than sau khi tốt nghiệp Học viện Khai khoáng Tiêu Tác (tỉnh Hà Nam).

Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Hồ Bắc, đồng thời giữ chức Bí thư Ủy ban Chính pháp tỉnh này. Đến tháng 7/2022, ông Vương được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ Quản lý khẩn cấp và chính thức trở thành Bộ trưởng bộ này vào tháng 9 cùng năm, China Daily cho hay.

Theo thông cáo của bộ, ông Wang vẫn xuất hiện tại một cuộc họp nội bộ thường kỳ vào tuần trước, nơi các cán bộ thực hiện quy trình tự phê bình.

Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) không công bố cụ thể các hành vi bị nghi vấn. Việc một bộ trưởng đương nhiệm bị đưa vào diện điều tra được đánh giá là khá hiếm trong hệ thống chính trị Trung Quốc.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng và siết chặt công tác thanh lọc đội ngũ quan chức cấp cao.

Chỉ một tuần trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo đang điều tra hai tướng lĩnh cấp cao là Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương Trương Hựu Hiệp và Ủy viên Quân ủy Trung ương kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân uỷ Trung ương Lưu Chấn Lập.

Theo báo Quân Giải phóng của Trung Quốc, “việc kiên quyết xử lý Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập là thành quả lớn của việc quản lý, chỉnh đốn Đảng toàn diện, nghiêm khắc và là thắng lợi quan trọng”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng nhấn mạnh chống tham nhũng là “cuộc chiến mà Trung Quốc không được phép thua”, trong bối cảnh năm ngoái nước này ghi nhận kỷ lục 65 cuộc điều tra nhằm vào các quan chức cấp cao. Phạm vi giám sát hiện cũng được mở rộng sang các cựu lãnh đạo trường đại học và doanh nghiệp nhà nước.

Cùng ngày 31/1, cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc tiếp tục thông báo mở cuộc điều tra đối với ông Sun Shaocheng, cựu Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Nội Mông, theo China Daily.