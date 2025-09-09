Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ thị sát tàu chiến gần Venezuela

Trong bối cảnh Mỹ tăng cường lực lượng ở Caribe, Bộ trưởng Quốc phòng tức Bộ trưởng Chiến tranh theo tên mới, ông Pete Hegseth, thăm tàu USS Iwo Jima, gửi thông điệp cứng rắn tới các băng đảng ma túy và Venezuela.

Bộ trưởng Hegseth phát biểu tại căn cứ Muniz, Puerto Rico, ngày 8/9. Ảnh: X/Jennifer Gonzalez-Colon.

Ngày 8/9, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ (Bộ trưởng Quốc phòng) Pete Hegseth đã có chuyến thị sát tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima, chiến hạm chỉ huy nhóm tác chiến cùng tên, đang tham gia chiến dịch chống các băng đảng ma túy ở vùng biển Caribe, cách đảo Puerto Rico khoảng 50 km về phía nam.

Hình ảnh do Lầu Năm Góc công bố cho thấy ông Hegseth đáp trực thăng MV-22 Osprey xuống boong tàu, tươi cười bắt tay và trò chuyện cùng thủy thủ đoàn.

“Những gì các bạn đang làm không phải là huấn luyện, mà là nhiệm vụ thực sự vì lợi ích sống còn của quốc gia chấm dứt tình trạng đầu độc người dân Mỹ”, ông nhấn mạnh, theo Reuters.

Trước đó, ông Hegseth cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine đã ghé căn cứ không quân Muniz trên đảo Puerto Rico và hội kiến Thống đốc Jenniffer Gonzalez-Colon.

“Rất vinh dự khi đón tiếp Bộ trưởng Hegseth và tướng Caine. Chúng tôi cảm ơn Tổng thống Donald Trump cùng chính quyền của ông vì đã ghi nhận giá trị chiến lược của Puerto Rico đối với an ninh quốc gia và cuộc chiến chống ma túy trong khu vực”, bà Gonzalez-Colon phát biểu.

Puerto Rico - lãnh thổ hải ngoại của Mỹ, cách bang Florida khoảng 1.600 km và chỉ hơn 800 km so với Venezuela - từ lâu được xem là bàn đạp chiến lược cho các hoạt động quân sự tại Caribe. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh 4.500 binh sĩ Mỹ đang tập trận đổ bộ quy mô lớn tại đây.

Theo tờ El Nuevo Dia có trụ sở tại San Juan, dù Lầu Năm Góc tuyên bố đây chỉ là cuộc tập trận theo kế hoạch, sự gia tăng hiện diện quân sự tại Puerto Rico cũng được xem là màn phô trương sức mạnh nhằm gây sức ép với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Một quan chức thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ tiết lộ hiện có 8 chiến hạm đang triển khai trong chiến dịch chống ma túy ở Mỹ Latinh, gồm 3 tàu đổ bộ tấn công, 2 tàu khu trục, 1 tàu tuần dương, 1 tàu tác chiến ven bờ tại Caribe và 1 khu trục hạm khác ở đông Thái Bình Dương.

Tuần trước, lực lượng Mỹ đã đánh chìm một xuồng nghi chở ma túy của băng đảng Tren de Aragua, khiến 11 người thiệt mạng.

Động thái này khiến Caracas phản ứng dữ dội. Ngày 1/9, Tổng thống Maduro gọi việc Mỹ tập hợp lực lượng quân sự tại Caribe là “mối đe dọa lớn nhất trong 100 năm qua” đối với Venezuela, đồng thời tuyên bố nước này đã sẵn sàng “đấu tranh vũ trang để bảo vệ lãnh thổ”, ra lệnh huy động quân đội chính quy cùng lực lượng dự bị.

Bên cạnh đó, cũng trong ngày 8/9, Tổng thống Maduro cho biết ông đã triển khai 25.000 binh sĩ từ các lực lượng vũ trang Venezuela tới biên giới với Colombia và bờ biển đông bắc, nơi có các nhà máy lọc dầu lớn nhất của nước này.

Nhà lãnh đạo Venezuela không đề cập trực tiếp đến Tổng thống Mỹ Donald Trump hay sự căng thẳng đang gia tăng giữa Mỹ và Venezuela mà chỉ giải thích việc triển khai nhằm "bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh đất nước và đấu tranh vì hòa bình".