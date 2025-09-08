Phó tổng thống Mỹ bị chỉ trích

Phát biểu của Phó Tổng thống JD Vance về việc giết 11 tay buôn ma túy Venezuela đã vấp phải chỉ trích dữ dội từ Thượng nghị sĩ Rand Paul, làm bùng nổ tranh cãi pháp lý.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Reuters.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul (bang Kentucky) ngày 7/9 đã công khai phản đối Phó Tổng thống JD Vance sau những bình luận gây tranh cãi của vị Phó tổng thống liên quan đến cuộc tấn công vào một con tàu được cho là chở ma túy ở vùng biển Caribe.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X vào sáng 6/9 (giờ địa phương), ông Vance viết: “Tiêu diệt các thành viên băng đảng ma túy đang đầu độc đồng bào chúng ta là cách sử dụng quân đội cao cả và hiệu quả nhất”.

Phát biểu của Phó Tổng thống đề cập đến vụ không kích do quân đội Mỹ tiến hành, mà chính quyền Trump khẳng định đã khiến 11 đối tượng buôn ma túy người Venezuela thiệt mạng.

Ngay sau đó, Thượng nghị sĩ Paul đã đáp trả bằng một bài đăng gay gắt: “JD ‘Tôi chẳng thèm quan tâm’ Vance cho rằng giết những người mà ông ta cáo buộc phạm tội chính là ‘cách sử dụng tốt nhất quân đội’. Ông ấy đã bao giờ đọc Giết con chim nhại chưa? Ông ấy có từng nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị cáo bị xử tử ngay lập tức, không qua xét xử hay có luật sư bào chữa không?”

“Thật là một quan điểm đáng khinh bỉ và thiếu suy nghĩ khi tôn vinh việc giết người mà không qua xét xử”, Paul tiếp tục chỉ trích.

Trước đó, vào hôm 2/9, Tổng thống Trump cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công “mạnh tay” vào một “tàu ma túy” ở vùng biển Caribe, tiêu diệt 11 “kẻ khủng bố” vừa rời Venezuela.

Theo thông báo của chính quyền, cuộc tấn công này nhằm vào một con tàu chở thành viên của Tren de Aragua (TDA) - băng nhóm xuyên quốc gia có trụ sở tại Venezuela, đã bị Washington liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Sáng nay, theo lệnh của tôi, lực lượng quân đội Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào các phần tử khủng bố ma túy của Tren de Aragua trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh miền Nam (SOUTHCOM)”.

“TDA là tổ chức khủng bố nước ngoài, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Nicolas Maduro, chịu trách nhiệm về các vụ thảm sát, buôn bán ma túy, buôn người, cùng nhiều hành vi bạo lực và khủng bố khắp nước Mỹ và khu vực Tây bán cầu”, ông nhấn mạnh thêm.

Tờ The Hill cho biết đã liên hệ với văn phòng Phó Tổng thống Vance để yêu cầu bình luận, nhưng chưa nhận được phản hồi.

