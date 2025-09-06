Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ điều nhiều máy bay chiến đấu tàng hình đến gần Venezuela

  • Thứ bảy, 6/9/2025 19:01 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Mỹ vừa triển khai thêm 10 máy bay chiến đấu tàng hình để tăng cường hiện diện quân sự ở vùng Caribe, trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định Washington không có ý định thay đổi chế độ ở Venezuela.

Một chiếc F-35 của quân đội Mỹ. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi không nói về điều đó (thay đổi chế độ), mà chúng tôi đang nói về việc các bạn đã có một cuộc bầu cử, nói một cách nhẹ nhàng là rất kỳ lạ", ông Trump phát biểu ngày 5/9, ám chỉ cuộc bầu cử gây tranh cãi năm 2024 mà Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố đã giành chiến thắng.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói như vậy khi được các phóng viên hỏi về tuyên bố của Tổng thống Maduro trong tuần này rằng Mỹ đang tìm cách "thay đổi chế độ bằng cách đe dọa quân sự".

"Chính phủ Mỹ nên từ bỏ kế hoạch thay đổi chế độ bằng bạo lực ở Venezuela và trên toàn bộ Mỹ Latin, đồng thời tôn trọng chủ quyền, quyền hòa bình và độc lập (của Venezuela", ông Maduro phát biểu trên truyền hình nhà nước.

"Tôi tôn trọng ông Trump. Không có bất kỳ sự khác biệt nào giữa chúng ta có thể dẫn đến xung đột quân sự. Venezuela luôn sẵn sàng đối thoại", ông Maduro nói thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ áp dụng cách tiếp cận mới trong cuộc chiến chống ma túy bằng việc cho phép quân đội Mỹ thực hiện một cuộc không kích hôm 3/9, khiến 11 người thiệt mạng và đánh chìm con tàu từ Venezuela mà Mỹ cho rằng đang vận chuyển ma túy bất hợp pháp.

Tổng thống Mỹ đang tính toán thực hiện cuộc không kích tiếp theo, bao gồm khả năng tấn công các băng đảng ma túy bên trong lãnh thổ Venezuela, CNN dẫn nhiều nguồn tin nắm được kế hoạch của chính quyền cho biết.

Một cuộc không kích như vậy sẽ đánh dấu sự leo thang lớn. Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao chưa trả lời đề nghị bình luận về thông tin này.

https://tienphong.vn/my-dieu-nhieu-may-bay-chien-dau-tang-hinh-den-gan-venezuela-post1775973.tpo

Bình Giang/Tiền Phong

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

