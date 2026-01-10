Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bộ Tài chính yêu cầu kiểm soát giá hàng hóa dịp Tết 2026

  Thứ bảy, 10/1/2026 16:26 (GMT+7)
Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến giá cả, tăng cường bình ổn thị trường, chống buôn lậu nhằm kiểm soát lạm phát trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cả nước đang bước vào cao điểm mua sắm trước Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: MCH.

Trước bối cảnh thị trường trong nước năm 2025 cơ bản ổn định, giá các mặt hàng thiết yếu và xăng dầu diễn biến thuận lợi, Bộ Tài chính vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo chỉ thị, Bộ Tài chính nhấn mạnh yêu cầu theo dõi sát tình hình kinh tế - chính trị, lạm phát thế giới và tác động đến Việt Nam; kịp thời cập nhật diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước, nhất là giai đoạn trước, trong và sau Tết.

Mục tiêu là tránh biến động bất thường ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và đời sống người dân, đặc biệt tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Cơ quan quản lý tài chính giao Cục Quản lý giá chủ trì theo dõi sát giá các mặt hàng thiết yếu, kịp thời tham mưu các biện pháp điều hành nhằm ổn định mặt bằng giá và kiểm soát lạm phát.

Cơ quan này đồng thời phối hợp với Cục Thống kê xây dựng kịch bản lạm phát năm 2026 và tổ chức các đoàn công tác kiểm tra tình hình bình ổn giá tại một số địa bàn trong dịp Tết.

Sở Tài chính các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ giá lương thực, thực phẩm tươi sống, dịch vụ du lịch, vận chuyển hành khách và các hàng hóa thiết yếu khác.

Các địa phương phải triển khai nghiêm việc niêm yết, kê khai giá; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, thuế, phí và lệ phí, đồng thời chủ động phương án điều tiết, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và xuất cấp hàng dự trữ quốc gia khi cần thiết.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong cao điểm trước, trong và sau Tết.

Cục Hải quan được yêu cầu đảm bảo thông quan hàng hóa thông suốt, không để ùn tắc tại cửa khẩu; tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý vi phạm.

Cục Dự trữ Nhà nước phải tổ chức xuất cấp hàng dự trữ quốc gia kịp thời, đúng đối tượng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, cứu đói trong dịp giáp hạt và hỗ trợ các vùng bị thiên tai, bão lũ.

Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước được giao tăng cường quản lý thu - chi ngân sách, chống thất thu thuế, kiểm soát chặt công tác hoàn thuế và thanh toán ngân sách đúng quy định.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo giá cả thị trường trước, trong và sau Tết, để kịp thời tổng hợp, xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần giữ ổn định thị trường và kiểm soát lạm phát trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Diệu Thanh

Tết Bộ Tài chính giá cả hàng hóa

