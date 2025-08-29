Bộ Quốc phòng tặng quà quân nhân 4 nước tham gia diễu binh

Chiều nay (29/8), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thăm và tặng quà động viên bốn khối quân nhân các nước, gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, và Campuchia.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tặng quà bốn khối quân nhân nước ngoài. Ảnh: Công Hướng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng và cảm ơn Chính phủ, Bộ Quốc phòng, quân đội các nước đã cử lực lượng tham gia diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CNXHCN Việt Nam ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thăm hỏi và động viên các quân nhân Lào. Ảnh: Công Hướng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, sự hiện diện của các sĩ quan và quân nhân bốn nước là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết quốc tế cao cả, sự cam kết chung tay xây dựng một thế giới hoà bình, hữu nghị và hợp tác.

“Chúng tôi rất xúc động trước hình ảnh các đồng chí, nhất là hình ảnh các đồng chí quân nhân Trung Quốc vừa đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài đã kịp về đây để dự buổi gặp mặt thân mật”, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nói.

“Chúng tôi rất tự hào và tin tưởng các bạn cùng sánh vai với các lực lượng vũ trang của Quân đội nhân dân và các khối quần chúng Việt Nam trên quảng trường Ba Đình lịch sử. Chúng tôi mong muốn các đồng chí khắc phục những khó khăn do chênh lệch về múi giờ, về điều kiện sinh hoạt để chúng ta cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tặng quà khối quân nhân Trung Quốc. Ảnh: Công Hướng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thăm hỏi các quân nhân Campuchia. Ảnh: Công Hướng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trò chuyện với quân nhân Nga. Ảnh: Công Hướng.

4 khối quân nhân tại buổi gặp mặt. Ảnh: Công Hướng.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là sự kiện trọng đại, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc cho các nước thuộc địa trên toàn thế giới.

Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay một lần nữa khẳng định ý nghĩa lớn lao đó, để tôn vinh những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như công cuộc đổi mới để có được một Việt Nam đang tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển hùng cường như ngày hôm nay.

Lễ kỷ niệm cũng là dịp để tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhân dân tiến bộ trên thế giới - nhân tố quan trọng làm nên thành công của cuộc Cách mạng tháng Tám trước đây và Việt Nam ngày nay.

Nhân dịp này, Việt Nam mong muốn cùng bạn bè quốc tế tôn vinh những giá trị trường tồn của độc lập và tự do. Việc các nước cử lực lượng tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội Việt Nam với các nước bạn bè; đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước.

Sự có mặt của đại diện quân đội các nước bạn bè là biểu hiện sinh động kết quả của đường lối đối ngoại quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, sự trân trọng của Việt Nam đối với sự ủng hộ, đoàn kết, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.