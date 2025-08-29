120 quân nhân Trung Quốc tới Hà Nội tham gia lễ diễu binh Quốc khánh

|
Trưa 29/8, máy bay vận tải quân sự chở 120 cán bộ, chiến sĩ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài.
|
Đây là đoàn khách quốc tế cuối cùng tới Việt Nam theo lời mời của Bộ Quốc phòng để tham dự đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).
|
Đoàn cán bộ và chiến sĩ Trung Quốc gây chú ý bởi chiều cao nổi trội, trung bình trên 1,8 m, đội hình đồng đều và ấn tượng.
|
Thiếu tướng Trần Minh Toản, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đón đoàn.
|
Việt Nam bố trí 7 xe chở khách loại 29 chỗ đưa các quân nhân Trung Quốc về Hòa Lạc. Trên thân các xe khách và xe tải quân sự chở trang thiết bị đều được dán băng rôn chào mừng bằng tiếng Việt và tiếng Trung.
|
Đoàn rời Nội Bài lúc 12h30, có cảnh sát giao thông dẫn đầu, hai xe kiểm soát quân sự bảo vệ từ đầu đến cuối đội hình.
|
Điểm đến là Học viện Viettel ở Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội), nơi đoàn sẽ nghỉ ngơi, chuẩn bị trước khi tham dự tổng duyệt và lễ diễu binh chính thức ngày 2/9.
|
Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngoài Trung Quốc còn có ba đoàn quân nhân nước ngoài khác từ Nga, Lào và Campuchia. Các đoàn này đã tới Hà Nội trong khoảng 15-20/8, tham gia hai buổi hợp luyện và một buổi sơ duyệt tại Quảng trường Ba Đình.
|
Dịp 30/4 vừa qua, 118 quân nhân Trung Quốc cũng tham gia diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Lễ diễu binh diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) diễn ra vào lúc 6h30 ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm ở Hà Nội.
Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, tiếp đó là đội hình máy bay không quân bay chào mừng trên bầu trời Hà Nội.
Tại Quảng trường Ba Đình, 43 khối diễu binh sẽ lần lượt đi qua lễ đài, gồm 26 khối quân đội, 17 khối công an, 4 khối quân đội nước ngoài, khối xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an. Khối diễu binh trên biển tại Khánh Hòa sẽ truyền hình ảnh về Hà Nội
Ngoài khối lực lượng vũ trang, chương trình còn có 13 khối diễu hành quần chúng và màn xếp hình xếp chữ quy mô lớn. Riêng lực lượng đứng làm nền tại lễ đài tăng lên 29 khối.
