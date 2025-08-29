Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
120 quân nhân Trung Quốc tới Hà Nội tham gia lễ diễu binh Quốc khánh

  • Thứ sáu, 29/8/2025 16:11 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Trưa 29/8, đoàn quân nhân Trung Quốc tới sân bay Nội Bài, chuẩn bị tham gia lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Trung Quoc Nga dieu binh anh 1

Trưa 29/8, máy bay vận tải quân sự chở 120 cán bộ, chiến sĩ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài.
Trung Quoc Nga dieu binh anh 2

Đây là đoàn khách quốc tế cuối cùng tới Việt Nam theo lời mời của Bộ Quốc phòng để tham dự đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).
Trung Quoc Nga dieu binh anh 3
Trung Quoc Nga dieu binh anh 4

Đoàn cán bộ và chiến sĩ Trung Quốc gây chú ý bởi chiều cao nổi trội, trung bình trên 1,8 m, đội hình đồng đều và ấn tượng.
Trung Quoc Nga dieu binh anh 5

Thiếu tướng Trần Minh Toản, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đón đoàn.
Trung Quoc Nga dieu binh anh 6

Việt Nam bố trí 7 xe chở khách loại 29 chỗ đưa các quân nhân Trung Quốc về Hòa Lạc. Trên thân các xe khách và xe tải quân sự chở trang thiết bị đều được dán băng rôn chào mừng bằng tiếng Việt và tiếng Trung.
Trung Quoc Nga dieu binh anh 7

Đoàn rời Nội Bài lúc 12h30, có cảnh sát giao thông dẫn đầu, hai xe kiểm soát quân sự bảo vệ từ đầu đến cuối đội hình.
Trung Quoc Nga dieu binh anh 8

Điểm đến là Học viện Viettel ở Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội), nơi đoàn sẽ nghỉ ngơi, chuẩn bị trước khi tham dự tổng duyệt và lễ diễu binh chính thức ngày 2/9.
Trung Quoc Nga dieu binh anh 9

Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngoài Trung Quốc còn có ba đoàn quân nhân nước ngoài khác từ Nga, Lào và Campuchia. Các đoàn này đã tới Hà Nội trong khoảng 15-20/8, tham gia hai buổi hợp luyện và một buổi sơ duyệt tại Quảng trường Ba Đình.
Trung Quoc Nga dieu binh anh 10

Dịp 30/4 vừa qua, 118 quân nhân Trung Quốc cũng tham gia diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lễ diễu binh diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) diễn ra vào lúc 6h30 ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm ở Hà Nội.

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, tiếp đó là đội hình máy bay không quân bay chào mừng trên bầu trời Hà Nội.

Tại Quảng trường Ba Đình, 43 khối diễu binh sẽ lần lượt đi qua lễ đài, gồm 26 khối quân đội, 17 khối công an, 4 khối quân đội nước ngoài, khối xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an. Khối diễu binh trên biển tại Khánh Hòa sẽ truyền hình ảnh về Hà Nội

Ngoài khối lực lượng vũ trang, chương trình còn có 13 khối diễu hành quần chúng và màn xếp hình xếp chữ quy mô lớn. Riêng lực lượng đứng làm nền tại lễ đài tăng lên 29 khối.

