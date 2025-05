Bộ phim 'điên rồ' về siêu anh hùng

Marvel Studios lội ngược dòng ấn tượng với bom tấn "Thunderbolts*". Gai góc và tăm tối, đó là cách bộ phim kể câu chuyện về siêu anh hùng.

Genre: Siêu anh hùng, Hành động, Tâm lý

Director: Jake Schreier

Cast: Florence Pugh, Lewis Pullman, Sebastian Stan...

Rating: 8/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim

Chẳng khua chiêng múa trống cũng không có siêu anh hùng tiếng tăm lừng lẫy, thế nhưng, tiếng “sấm” của Thunderbolts* (tựa Việt: Biệt đội sấm sét) vẫn rền vang trên toàn cầu. Chỉ với 126 phút, bộ phim đưa khán giả trở về thời kỳ vàng son của Marvel, đi qua nhiều khung bậc cảm xúc từ phấn khích, choáng ngợp tới hụt hẫng, trầm tư.

Vẫn là siêu anh hùng nhưng khác lạ về phong cách. Bộ phim thứ 36 thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) lột tả vẻ gai góc, tăm tối bên trong dàn nhân vật. Điểm nhấn nằm ở vấn đề mà Thunderbolts* đặt ra: Chuyện gì xảy ra khi nhóm chiến binh chỉ biết đấu cận chiến chống lại một vị thần?

Từ phản diện trở thành người hùng

Mơ hồ và trống rỗng là thứ cảm xúc thường trực trong Yelena Belova (Florence Pugh). Kể từ khi đầu quân cho Giám đốc CIA Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis Dreyfus), nữ sát thủ đắm chìm trong công việc, cày cuốc nhiệm vụ để chối bỏ hiện thực nhàm chán. Khúc mắc tạm thời được tháo gỡ khi Yelena tới gặp Alexei Shostakov/Red Guardian (David Harbour).

Người hùng hết thời vẫn hóm hỉnh như ngày nào nhưng giờ đây đã có cuộc sống ổn định hơn. Bật chế độ nghiêm túc, Alexei bày tỏ khát khao làm siêu anh hùng, động viên cô kế thừa danh hiệu Black Widow. Từ đó, Yelena đồng ý thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt cho Valentina để được bước ra ánh sáng.

Ở một diễn biến khác, Valentina bước vào cuộc luận tội vì tổ chức cho siêu anh hùng hoạt động ngầm. Là người đứng đầu CIA, bà không ngần ngại phản biện, khẳng định bản thân làm điều đúng đắn khi thế giới vắng bóng nhóm Avengers. Khoảnh khắc đó để lại ánh mắt hoài nghi trên khuôn mặt hạ nghị sĩ Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan).

Xâm nhập vào nhà kho bí mật, Yelena nhận nhiệm vụ theo dõi đối tượng, tình cờ là Ava Starr/Ghost (Hannah John Kamen). Thế nhưng, John Walker/US Agent (Wyatt Russell) và Antonia Dreykov/Taskmaster (Olga Kurylenko) nổ súng, kéo cả 4 người vào trận chiến sống còn. Tiếc rằng, Antonia Dreykov sớm rời khỏi cuộc chơi, cũng là lúc Bob (Lewis Pullman) bò ra từ đống đổ nát.

Một bộ phim khác lạ của Marvel.

Dáng vẻ ngây ngô, khờ khạo, Bob là một ẩn số kỳ lạ. Xâu chuỗi sự việc, họ sớm nhận ra kế hoạch diệt khẩu được dàn dựng bởi Valentina. Để nhóm có cơ hội trốn thoát, Bob hy sinh bản thân. Thế nhưng, anh bộc phát sức mạnh, khiến súng đạn trở nên tầm thường. Trái ngược thể chất siêu phàm, tâm trí Bob lại mong manh trước tài thao túng từ Valentina.

Trên đường tẩu thoát, Yelena, John, Ava lần lượt hội ngộ Alexei và Bucky. Với Bucky, anh khiến khán giả thích thú khi tái hiện pha hành động làm nên thương hiệu Winter Soldier. Nguồn tin thân cận tiết lộ Bob chính là dự án Sentry, cả nhóm hiểu rằng cần phải ngăn chặn anh trước khi quá muộn, bất chấp năng lực chênh lệch. Song, Bob đã trở thành Sentry với mái tóc vàng hoe, diện bộ đồ bó kết hợp áo choàng như siêu anh hùng thực thụ.

Đúng như mô tả, Sentry mạnh hơn tất cả thành viên trong nhóm Avengers, dễ dàng hạ đo ván cả nhóm mà không tốn một vết xước, giọt mồ hôi. Việc Valentina phản bội đã kích hoạt bản thể The Void, gieo rắc ác mộng cho cả thành phố. Nhắm vào điểm yếu tâm lý, thần thánh cũng phải khuất phục. Và Thunderbolts* khép lại chấn động khi công bố Yelena, John, Ava, Alexei, Bucky và Bob là biệt đội báo thù mới - The New Avengers.

'Biệt đội sấm sét' đã có thể làm tốt hơn

Đảm nhận vai trò khép lại Giai đoạn 5 của MCU, Thunderbolts* là một tác phẩm độc đáo, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Sự quen thuộc đến từ bầu không khí mà bộ phim mang lại. Theo đó, Thunderbolts* đưa người xem trở về 10 năm trước, thời điểm kịch bản liên kết, giải trí đan xen hành động. Trên hết là bộ phim mà khán giả có thể kỳ vọng, mong chờ.

Lạ lẫm là góc độ mà Marvel Studios chưa từng tiếp cận. Không chỉ khai thác biệt đội phản anh hùng, Thunderbolts* chọn khắc họa, lột tả nhân vật từ bóng tối. Xuất phát điểm bất hảo, họ là sát thủ, lính đánh thuê, kẻ hết thời. Chật vật trong cuộc sống, từng người còn phải đối mặt với những vấn đề tâm lý khác nhau.

Chẳng hạn, Yelena Belova thừa nhận mất hương phướng kể từ khi chị gái qua đời, John Walker chung sống với vết nhơ khi làm Captain America. Với Alexei Shostakov, ông tiếc nuối ánh hào quang khi làm siêu anh hùng và Bob, chàng trai luôn mặc cảm, cho rằng bản thân là gánh nặng, vô dụng. Khi cả nhóm ôm chầm lấy Bob, họ không chỉ ngăn chặn thảm họa mà còn trút bỏ gánh nặng bấy lâu nay. Rất lâu rồi, Marvel mới có thể sâu sắc như vậy.

Thunderbolts* là một tác phẩm thú vị nhưng chưa trọn vẹn.

Một điểm cộng cần ghi nhận ở Thunderbolts* là hành động cuốn hút, trau chuốt dù xuất hiện không nhiều. Đơn cử, cảnh chiến đấu trong nhà kho giữa bộ tứ Yelena, John, Ava, Antonia kịch tính, ngỡ ngàng trước kết quả cuối cùng. Yếu tố hài hước cũng được cài cắm hợp lý, thú vị là khi nhân vật nào cũng có khả năng khiến người xem bật cười.

Thunderbolts* có thể là một diện mạo khác lạ, song một số hạn chế khiến bộ phim chưa thể trọn vẹn. Dễ nhận thấy nhất là CGI thiếu ổn định, chủ yếu trong phân cảnh hành động có Sentry góp mặt. Trong vai trò phản diện, Valentina có thể mưu mô, chiêu trò nhưng vẫn còn khiên cưỡng thiếu thuyết phục.

"Bộ phim dám khác biệt, từ tiêu đề đến cách kết hợp. Mới mẻ và sâu sắc theo cách mà Marvel không thể làm được thời gian gần đây", Empire nhận định. "Mới mẻ đáng kinh ngạc, nhưng phải kể đến yếu tố bất ngờ hơn là sự chân thành. Đó là do dàn diễn viên hấp dẫn kết hợp đội ngũ sáng tạo với cách tiếp cận đặc biệt", tờ Hollywood Reporter viết.

Cơn mưa lời khen từ giới phê bình cùng phản ứng tích cực từ khán giả những ngày qua cho thấy Marvel đã trở lại với Thunderbolts*. Ngoài chất lượng nội dung thì doanh thu phòng vé là yếu tố cần tính đến. Sau khoảng thời gian sa sút, dòng phim siêu anh hùng đã có cho mình một cú huých cần thiết hơn bao giờ hết.