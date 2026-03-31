Bộ phim của Triệu Vy bị 'đắp chiếu' suốt 10 năm

  • Thứ ba, 31/3/2026 10:14 (GMT+7)
"Không còn tình yêu nào khác" bị hoãn chiếu suốt 10 năm rồi bất ngờ được cho ra mắt. Để được phát hành, dự án phải đổi tên, loại bỏ Triệu Vy ra khỏi danh sách ê-kíp.

Theo 163, việc Không còn tình yêu khác của Triệu Vy được cho ra mắt sau 10 năm "đắp chiếu" khiến nhiều khán giả bất ngờ. Tác phẩm vừa công chiếu tối 28/3, thu hút sự quan tâm của truyền thông lẫn khán giả.

Ảnh: Weibo.

Năm xưa, tác phẩm đầu tay Gửi thanh xuân của Triệu Vy gây sốt, mở ra làn sóng phim thanh xuân. Thừa thắng xông lên, người đẹp nhanh chóng bắt tay vào thực hiện dự án phim tiếp theo. Không còn tình yêu khác vì vậy mà nhận được nhiều sự chú ý ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Hell Hath No Fury của "nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám Đức" Ingrid Noll, lại quy tụ dàn diễn viên thực lực thời điểm đó như Viên Tuyền, Ninh Tịnh, Du Phi Hồng, Trần Xung, Sử Khả, Lưu Nhã Sắt, Đậu Tịnh Đồng.

Nội dung tác phẩm được nhận xét rất nhạy cảm và táo bạo, xoay quanh những yếu tố giật gân như người phụ nữ "điên tình" mà giết người, dục vọng tuổi trung niên, thậm chí cả mối quan hệ méo mó khi mẹ và con gái cùng yêu một người đàn ông…

Thế nhưng, do nam chính Đới Lập Nhẫn và nữ phụ Mizuhara Kiko vướng bê bối, cộng thêm việc đạo diễn sa vào tranh cãi liên quan đến vận hành vốn, Không còn tình yêu khác đã bị hoãn chiếu khi ấy.

Theo 163, để có thể tái xuất, phim đã phải trả giá rất lớn. Tên đạo diễn ban đầu là Triệu Vy bị xóa hoàn toàn khỏi phần credit, do thời gian qua, cô là nghệ sĩ lệch chuẩn bị cấm sóng. Hình ảnh nam chính cũng phải được chỉnh sửa, thay thế bằng AI và quay bổ sung. Ngay cả nhan đề phim cũng bị thay đổi thành Nọc của mật ngọt.

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.

‘Cô dâu’ không giống ai

"Cô dâu!" của Maggie Gyllenhaal đặc biệt, trần trụi, đầy tính phơi bày. Chỉ là giá như cách truyền tải thông điệp phim tinh tế và thận trọng hơn một chút nữa.

18:22 22/3/2026

'Tội phạm 101' toàn sao vẫn 'xịt'

"Crime 101" (tựa Việt: Tội phạm 101) sở hữu kịch bản có chiều sâu và dàn cast hạng A đầy thực lực. Thế nhưng, phim lại thất bại phòng vé với doanh thu lẹt đẹt.

18:46 21/3/2026

Nhặt sạn phim kinh dị trăm triệu USD

Sau nhiều lần không qua vòng kiểm duyệt, "Scream 7" vừa đặt chân ra rạp Việt trước sự bất ngờ của fan dòng phim kinh dị.

20:12 28/3/2026

Hoàng Nhi

Triệu Vy Triệu Vy Hell Hath No Fury

  • Triệu Vy

    Triệu Vy

    Triệu Vy (Vicki Zhao) là nữ diễn viên, đạo diễn và ca sĩ người Trung Quốc. Cô được coi là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất ở Trung Quốc và khu vực nói tiếng Trung Quốc, và là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất. Ở Việt Nam, Triệu Vy được biết đến nhiều nhất với vai Tiểu Yến Tử trong phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách.

    • Ngày sinh: 12/3/1976
    • Chiều cao: 1.66m
    • Phim nổi bật: Hoàn Châu cách cách 1 & 2, Cô em họ Cát Tường, Duyên phận năm 2000, Quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm, Tân dòng sông ly biệt, Họa Bì 1 & 2, Xích Bích, Hoa Mộc Lan, Lạc lối ở Hồng Kông
    • Album nhạc: Swallow, Magic of Love (1999), The Last Separation (2001), Afloat (2004), Double (2005), Angel's Suitcase (2007), We're All Great Directors (2009)

Đọc tiếp

Hoa hau Mai Phuong gay lo lang hinh anh

Hoa hậu Mai Phương gây lo lắng

47 phút trước 09:59 31/3/2026

0

Mai Phương tâm sự cô gặp tình trạng khó ngủ dẫn đến không giữ được tỉnh táo. Hoa hậu đã thử giải quyết bằng nhiều cách nhưng chưa hiệu quả.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

