Bộ phim của Triệu Vy bị 'đắp chiếu' suốt 10 năm

"Không còn tình yêu nào khác" bị hoãn chiếu suốt 10 năm rồi bất ngờ được cho ra mắt. Để được phát hành, dự án phải đổi tên, loại bỏ Triệu Vy ra khỏi danh sách ê-kíp.

Theo 163, việc Không còn tình yêu khác của Triệu Vy được cho ra mắt sau 10 năm "đắp chiếu" khiến nhiều khán giả bất ngờ. Tác phẩm vừa công chiếu tối 28/3, thu hút sự quan tâm của truyền thông lẫn khán giả.

Năm xưa, tác phẩm đầu tay Gửi thanh xuân của Triệu Vy gây sốt, mở ra làn sóng phim thanh xuân. Thừa thắng xông lên, người đẹp nhanh chóng bắt tay vào thực hiện dự án phim tiếp theo. Không còn tình yêu khác vì vậy mà nhận được nhiều sự chú ý ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Hell Hath No Fury của "nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám Đức" Ingrid Noll, lại quy tụ dàn diễn viên thực lực thời điểm đó như Viên Tuyền, Ninh Tịnh, Du Phi Hồng, Trần Xung, Sử Khả, Lưu Nhã Sắt, Đậu Tịnh Đồng.

Nội dung tác phẩm được nhận xét rất nhạy cảm và táo bạo, xoay quanh những yếu tố giật gân như người phụ nữ "điên tình" mà giết người, dục vọng tuổi trung niên, thậm chí cả mối quan hệ méo mó khi mẹ và con gái cùng yêu một người đàn ông…

Thế nhưng, do nam chính Đới Lập Nhẫn và nữ phụ Mizuhara Kiko vướng bê bối, cộng thêm việc đạo diễn sa vào tranh cãi liên quan đến vận hành vốn, Không còn tình yêu khác đã bị hoãn chiếu khi ấy.

Theo 163, để có thể tái xuất, phim đã phải trả giá rất lớn. Tên đạo diễn ban đầu là Triệu Vy bị xóa hoàn toàn khỏi phần credit, do thời gian qua, cô là nghệ sĩ lệch chuẩn bị cấm sóng. Hình ảnh nam chính cũng phải được chỉnh sửa, thay thế bằng AI và quay bổ sung. Ngay cả nhan đề phim cũng bị thay đổi thành Nọc của mật ngọt.