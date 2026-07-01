Bồ Đào Nha 0-0 Tây Ban Nha: Cú sút dội xà

Phút 42, Nuno Mendes tung cú sút đưa bóng đi trúng đầu Pedro Porro, đổi hướng đi dội xà khung thành Tây Ban Nha.

Ngay những phút đầu, Tây Ban Nha đã có cơ hội ngon ăn để mở tỷ số. Đường chuyền của đồng đội đặt Oyarzabal vào thế đối mặt Diogo Costa. Dù vậy, tiền đạo thuộc biên chế Real Sociedad lại dứt điểm chệch cột.

Tình huống khiến CĐV Bồ Đào Nha thót tim.

Đến phút 12, Bồ Đào Nha đáp trả bằng pha dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp của Ronaldo. Bóng đi căng nhưng không đủ hiểm để hạ thủ thành Unai Simon.

Ronaldo đáp trả.

Phút 16, Lamine Yamal ghi dấu ấn đầu tiên với pha thoát xuống bên cánh phải, trước khi tung cú cứa lòng khiến Costa vất vả cản phá. Ngay sau đó, cơ hội đến với Alex Baena nhưng người chiến thắng vẫn là thủ môn bên phía Bồ Đào Nha.

Costa bay nhảy trong khung gỗ "Seleccao".

Phút 31, CĐV Bồ Đào Nha lại thêm lần thót tim. Costa lao ra cản đường treo bóng ra sau hàng hậu vệ của Pedri nhưng vô tình mở ra cơ hội dứt điểm bồi cho Dani Olmo. Ngôi sao thuộc biên chế Barcelona làm người hâm mộ Tây Ban Nha tiếc nuối với cú đánh đầu chệch cột.

Olmo bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

Sau quãng thời gian bị dồn ép, Bồ Đào Nha có cơ hội tiếp theo. Joao Felix thoát xuống đáy biên rồi đánh đầu làm tường cho Ronaldo. Ở tư thế không mấy thuận lợi, CR7 ngả người dứt điểm nhưng bóng đi không đủ hiểm để gây khó cho Simon.

Ronaldo có hai cơ hội từ đầu trận.

Phút 41, Nuno Mendes suýt mang về cho Bồ Đào Nha bàn mở tỷ số. Cú ra chân từ sát vùng cấm của ngôi sao bên phía PSG đưa bóng đi trúng đầu Pedro Porro, đổi hướng đi trúng xà.

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Hai thủ môn Costa, Simon là điểm sáng với nhiều pha cứu thua ấn tượng.

Ronaldo 'gây sự' với phóng viên ở World Cup Rạng sáng 6/7, Cristiano Ronaldo đã có buổi phỏng vấn đáng chú ý trước trận đấu với Tây Ban Nha tại vòng 16 đội World Cup 2026.