Bộ Công Thương: Nguồn cung rau xanh sẽ sớm ổn định

Mưa lũ kéo dài khiến nhiều khu vực bị chia cắt, nguồn cung rau xanh và hàng thiết yếu biến động. Bộ Công Thương đang triển khai loạt biện pháp để bảo đảm thị trường không đứt gãy.

Giá rau xanh tại nhiều chợ dân sinh tăng đột biến. Ảnh minh họa: Thủy Tiên.

Mưa lũ kéo dài tại nhiều tỉnh, thành khiến đời sống người dân bị xáo trộn, giao thông chia cắt và việc tiếp cận hàng hóa thiết yếu ở một số nơi gặp khó khăn. Tại nhiều chợ dân sinh, giá rau xanh và thực phẩm tươi sống biến động mạnh.

Trước tình hình này, ông Đỗ Văn Tính - Trưởng Phòng Dự báo và Cân đối cung cầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương - cho biết mưa bão liên tiếp tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung đã ảnh hưởng sâu rộng tới an sinh xã hội nói chung, đặc biệt là nguồn cung rau xanh. Những vùng trồng rau trọng điểm ghi nhận thiệt hại diện tích lớn, dẫn tới nguồn cung giảm cục bộ và giá tăng đột biến.

Để chủ động ứng phó và giữ ổn định thị trường, Bộ Công Thương đã ban hành Công điện số 7492 về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa bão và giai đoạn cuối năm 2025. Công điện yêu cầu các Sở Công Thương địa phương bảo đảm cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng phục vụ việc khắc phục sau mưa, bão cho vùng bị ảnh hưởng của bão, lũ.

Bộ cũng chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất và đơn vị kinh doanh thương mại tăng năng lực sản xuất, tập trung nguồn lực để ưu tiên vận chuyển hàng hóa thiết yếu, ưu tiên vùng chịu ảnh hưởng của mưa, bão, lũ.

Theo ông Đỗ Văn Tính, rau xanh là nhóm hàng chịu tác động trực tiếp từ ngập úng, nhưng cũng là loại cây trồng có thời gian tăng trưởng ngắn, thu hoạch nhanh. Các hộ, cơ sở, doanh nghiệp trồng rau đã bắt đầu lên kế hoạch tăng cường trồng trọt để phục vụ nhu cầu cao vào dịp cuối năm. Do vậy, nguồn cung được dự báo sẽ sớm ổn định trong thời gian tới.

Song song với các giải pháp ngắn hạn, Bộ Công Thương đang dự thảo Chỉ thị về bảo đảm cân đối cung cầu và bình ổn thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Đáng chú ý, rau xanh cũng được đưa vào nhóm hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm và Tết, bên cạnh nhóm hàng thiết yếu thường xuyên khác.

Lãnh đạo Bộ cho hay sẽ chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị chức năng theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến thời tiết, dịch bệnh, thiệt hại sau bão, lũ, đồng thời đánh giá năng lực sản xuất, khả năng khôi phục sản xuất sau thiên tai để có phương án bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.