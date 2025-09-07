Bộ Công Thương: Giá điện tăng 2-5% nếu cho EVN thu hồi lỗ 44.000 tỷ

Bộ Công Thương đề xuất cho EVN hạch toán chi phí chưa bù đắp vào giá điện nhằm xử lý khoản lỗ lũy kế hơn 44.000 tỷ đồng; đồng thời khẳng định giá điện sẽ chỉ tăng nhẹ 2-5% và theo lộ trình.

Bộ Công Thương khẳng định việc điều hành giá điện sẽ theo lộ trình, tránh "giật cục" ảnh hưởng đến cuốn sống và sản xuất. Ảnh: EVN.

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo lần 3 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2025 về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, gửi Bộ Tư pháp thẩm định, dự kiến trình ban hành trong tháng 9.

Điểm mới quan trọng là đề xuất bổ sung quy định cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tính các khoản chi phí chưa hạch toán đầy đủ trước đây vào giá điện bình quân, nhằm tạo cơ sở pháp lý thu hồi khoản lỗ của các năm trước.

Bộ đưa ra hai phương án. Một là cho phép EVN phân bổ chi phí trực tiếp sản xuất, cung ứng điện chưa được bù đắp vào giá điện từ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 trở đi, có thể áp dụng tiếp trong những năm sau.

Hai là chỉ xử lý các chi phí phát sinh từ 2022 đến trước khi nghị định có hiệu lực, không áp dụng cho các năm tiếp theo.

Ngoài ra, dự thảo cũng tính tới việc đưa chênh lệch tỷ giá đánh giá lại và chênh lệch tỷ giá chưa thanh toán của các nhà máy điện vào giá điện, dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán minh bạch.

Theo Bộ Công Thương, các phương án này giúp bù đắp kịp thời chi phí, bảo đảm vốn đầu tư Nhà nước tại EVN. Số liệu cho thấy EVN lỗ lũy kế khoảng 50.029 tỷ đồng trong 2022-2023, đến hết 2024 còn 44.792 tỷ đồng .

Cơ quan quản lý nhận định nếu bổ sung quy định mới, giá điện cuối năm cơ bản không biến động lớn, có thể tăng nhẹ 2-5%. Với kịch bản tăng 3% từ tháng 10, CPI cả năm chỉ tăng thêm khoảng 0,03 điểm phần trăm.

Bộ Công Thương khẳng định việc điều hành giá điện sẽ theo lộ trình, tránh “giật cục”, bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội và hài hòa lợi ích doanh nghiệp, người dân.