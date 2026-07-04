Bộ Công Thương cập nhật tình hình cung ứng điện mùa cao điểm

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết dù nhu cầu tiêu thụ điện liên tiếp lập kỷ lục trong đợt nắng nóng vừa qua, việc cung ứng điện vẫn được bảo đảm.

Bộ Công Thương khẳng định hệ thống điện có thể vận hành an toàn, liên tục trước nhu cầu phụ tải điện tăng cao trong thời gian tới. Ảnh: EVN.

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đưa ra tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, diễn ra trưa 4/7.

Cụ thể, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết trong các tháng 4-6 vừa qua, nước ta đã xuất hiện 3 đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng tại cả 3 miền, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến. Riêng ngày 24/6, miền Bắc xuất hiện thời tiết cực đoan, đặc biệt khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 40 độ C, trong khi nhiệt độ cảm nhận tại Hà Nội lên tới 50 độ C. Do đó, hệ thống điện quốc gia tiếp tục ghi nhận kỷ lục vận hành về sản lượng điện và công suất cực đại.

Trong đó, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 1,206 tỷ kWh (theo ước tính sản lượng điện thương phẩm của nguồn điện mặt trời mái nhà), tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn 9% so với mức kỷ lục năm 2025.

Công suất cực đại toàn hệ thống điện quốc gia đạt trên 57.537 MW (theo ước tính công suất thương phẩm của nguồn điện mặt trời mái nhà), tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn 6% so với mức kỷ lục năm 2025. Riêng đối với hệ thống điện miền Bắc, đã ghi nhận sản lượng tiêu thụ điện xấp xỉ so với mức kỷ lục ngày 27/5 đạt 629,7 triệu kWh, tăng 9% so với mức kỷ lục năm 2025 và công suất cực đại đạt 30.279 MW, tăng 7% so với mức kỷ lục năm ngoái.

Trước tình hình này, Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo kiên quyết thực hiện tất cả giải pháp đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, phục vụ nhu cầu sản xuất cũng như tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Vị lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết trước diễn biến nhu cầu phụ tải tăng cao, riêng hệ thống điện miền Bắc, Đơn vị điều độ hệ thống điện Quốc gia đã thực hiện huy động tối đa các nguồn điện hiện có; khai thác cao các nhà máy thủy điện, nhiệt điện than nhằm bảo đảm khả năng cung cấp điện; nguồn điện nhập khẩu, điện khí, điện năng lượng tái tạo… cũng được huy động tối đa theo khả năng hấp thụ của lưới điện.

Dù hệ thống điện quốc gia liên tiếp ghi nhận mức tiêu thụ kỷ lục, việc cung cấp điện trong 6 tháng đầu năm vẫn cơ bản được bảo đảm an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng nhấn mạnh khi phụ tải tăng cao, khả năng dự phòng của hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là khu vực miền Bắc sẽ có xu hướng giảm trong một số thời điểm do phần lớn nguồn điện hiện có đã được huy động ở mức cao. Dù vậy, khả năng dự phòng hệ thống điện quốc gia nói chung và hệ thống điện miền Bắc nói riêng vẫn bảo đảm duy trì ở mức cần thiết để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, liên tục và sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố hoặc diễn biến nhu cầu phụ tải điện tăng cao trong thời gian tới.

Liên quan định hướng rà soát, cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết Bộ này đang tổ chức rà soát, cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Việc rà soát, cập nhật được thực hiện theo hướng nâng cao độ an toàn, tính chủ động và khả năng đáp ứng của hệ thống điện, nhất là trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng nhanh.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đang rà soát lại các phụ tải hiện nay tại các địa phương, các vùng miền cụ thể.

Bộ Công Thương cũng đang tập trung vào một số định hướng chính như tăng cường nguồn điện nền, đặc biệt tại khu vực miền Bắc, ưu tiên các dự án có khả năng hoàn thành trong giai đoạn 2027-2028; đẩy nhanh tiến độ và đóng điện sớm các dự án lưới điện truyền tải cấp điện cho miền Bắc, giải tỏa công suất các nguồn điện và tăng khả năng hỗ trợ giữa các vùng; rà soát tiến độ toàn bộ các dự án trong quy hoạch, thay thế, sửa đổi hoặc bổ sung các dự án có tính khả thi cao đối với những dự án chậm triển khai hoặc chưa lựa chọn được nhà đầu tư; bổ sung các loại hình nguồn điện có thời gian triển khai nhanh như điện mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng.