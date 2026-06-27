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Kinh doanh

Nắng nóng gay gắt kéo dài, cung ứng điện có được đảm bảo?

  • Thứ bảy, 27/6/2026 12:31 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nắng nóng kéo dài khiến công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia và miền Bắc liên tục lập kỷ lục, buộc ngành điện huy động tối đa nguồn phát để bảo đảm cung ứng.

Theo thông tin từ Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), ngày 24/6/2026, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt khoảng 58.456 MW. Riêng phụ tải miền Bắc lên tới 30.209 MW, vượt mức đỉnh thiết lập cuối tháng 5 và trở thành mức cao nhất từ trước tới nay.

Ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng giám đốc NSMO cho biết, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh trong điều kiện nắng nóng kéo dài đang tạo áp lực lớn lên công tác điều độ hệ thống. Các tổ máy phát điện cùng hệ thống truyền tải, phân phối phải vận hành liên tục ở mức tải cao, làm thu hẹp dự phòng và gia tăng nguy cơ sự cố.

Để bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, NSMO xây dựng nhiều kịch bản theo từng cấp độ phụ tải, đồng thời chuẩn bị phương án ứng phó khi nắng nóng kéo dài hoặc nhu cầu điện tăng đột biến.

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Trong đợt cao điểm vừa qua, ngành điện đã huy động tối đa các nguồn điện khả dụng. Với thủy điện, các hồ chứa được vận hành linh hoạt, tích nước vào giờ thấp điểm và tăng phát điện trong giờ cao điểm. Đặc biệt, toàn bộ 301 nhà máy thủy điện nhỏ tại miền Bắc với tổng công suất khoảng 3.500 MW đã điều chỉnh biểu đồ phát điện để hỗ trợ hệ thống.

Các hồ thủy điện đa mục tiêu như Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang cũng được điều hành theo hướng vừa bảo đảm an toàn hồ chứa, vừa duy trì nguồn nước cho phát điện trong các đợt nắng nóng tiếp theo.

Ở nhóm nhiệt điện than, các tổ máy khả dụng được huy động tối đa, đồng thời tập trung xử lý nhanh sự cố để nâng cao độ sẵn sàng. Các nguồn điện khí, LNG và nhiệt điện dầu cũng được khai thác linh hoạt theo khả năng cung cấp nhiên liệu nhằm đáp ứng phụ tải và tối ưu chi phí vận hành.

Nguồn năng lượng tái tạo tiếp tục được khai thác tối đa theo điều kiện thời tiết và khả năng hấp thụ của lưới điện. Bên cạnh đó, ngành điện tăng cường nhập khẩu điện từ Trung Quốc trong các thời điểm phù hợp để bổ sung nguồn cung cho miền Bắc.

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Lực lượng ứng trực được tăng cường tại các TBA của PTC1 trong cao điểm nắng nóng. Ảnh: EVN.

Cùng với huy động nguồn điện, công tác vận hành lưới truyền tải được tăng cường. Hệ thống đường dây 500kV Bắc - Nam tiếp tục khai thác ở mức cao để truyền tải điện từ miền Trung và miền Nam ra miền Bắc, góp phần cân bằng cung - cầu giữa các khu vực.

Ngành điện cũng phối hợp đưa một số nguồn mới vào vận hành thử nghiệm trong giờ phụ tải đỉnh, trong đó có Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I nhằm bổ sung công suất và tăng dự phòng cho hệ thống.

Theo dự báo, nắng nóng còn diễn biến phức tạp và phụ tải điện, đặc biệt tại miền Bắc, có thể tiếp tục tăng. Ngành điện sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt, đẩy nhanh đưa các nguồn mới vào vận hành, khai thác hiệu quả điện nhập khẩu, năng lượng tái tạo và khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà kết hợp lưu trữ năng lượng để giảm áp lực cho hệ thống quốc gia.

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Theo Phạm Duy/VTC News

điện nắng nóng lưới điện cung ứng điện

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